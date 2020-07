Laura Cosoi, despre cum se va desfășura nașterea pe timp de pandemie

Tanjesc dupa o vacanta si la fel de mult imi doresc sa-i ofer Ritei inca multe experiente in mijlocul naturii ca cea de anul trecut cand am calatorit prin tara cu autorulota! Imi aduc aminte de ea cum alerga cu picioarele goale prin iarba plina de roua, cum a facut baie intr-un parau de munte, desi avea doar un an la vremea aceea. I-am dat fructe de padure proaspat culese. Ne-am plimbat prin lanuri si paduri, ne-am jucat in poienite, am stat serile in jurul focului, la povesti si tot felul de ghidusii, iar noaptea am dormit rupti, fara vise. Si cred ca, dincolo de pitorescul unei asemenea experiente, este foarte sanatos ca un copil sa aiba parte, din cand in cand, de o astfel de vacanta. De altfel, in capitolul al 3-lea din volumul de bucate , „Papa tot! Retete pentru o copilarie fireasca”, vorbesc despre cat de important e ca cei mici sa descopere lumea prin joaca, neingraditi. De fapt, si expertii spun acelasi lucru! Am invitat expertii AptaNutricia sa raspunda celor mai frecvente intrebari ale mamicilor si acestia confirma. Atunci cand expui copilul la diversi stimuli, de fapt il ajuti sa se dezvolte mental, emoțional si fizic, caci micutul culege intruna informatii pretioase despre mediul in care traieste. Aceasta expunere trebuie sa aiba loc treptat, atunci cand copilul este pregatit, si moderat, pentru ca sistemul imunitar al acestuia sa nu fie coplesit de prea multi stimuli”. Gasesti volumul “Papa Tot!” In librariile din toata tara, sau online www.curteavevhe.ro Citeste mai mult despre cum poti sa contribui la cresterea imunitatii copilului tau, link in bio @aptanutricia.ro #LauraCosoi #PapaTot #Ad #expertiiaptanutricia #cartedebucate #retetedeviata #retetesanatoase #calatoriacuuncopil

