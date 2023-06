Laurențiu Neamțu a rupt tăcerea după ce a pierdut finala Chefi la Cuțite 2023: “Asta mă bucură cel mai mult”

Laurențiu Neamțu, unul dintre finaliștii de la Chefi la Cuțite 2023, a reacționat după ce pierdut marele premiu de 30.000 de euro și farfuria de aur, în fața Ninei Hariton. Mulți consideră că acesta trebuia să fie învingătorul sezonului 11.

Mesajul lui Laurențiu Neamțu după ce a pierdut finala Chefi la Cuțite 2023

și a impresionat prin preparatele sale de fiecare dată. Nu puține au fost momentele când avea cea mai bună farfurie dintre adversari. Încă din preselecții a dat dovadă de profesionalism, oferindu-i-se cuțitul de aur.

În finala emisiunii culinare, care a avut loc marți seară, 20 iunie, Laurențiu Neamțu s-a întrecut cu Nina Hariton, din echipa lui Sorin Bontea, și cu Paul Tudosescu, din echipa lui Cătălin Scărlătescu. După ce s-a aflat că Nina Hariton a obținut trofeul din sezonul 11, , deoarece mulți telespectatori sunt de părere că Laurențiu a gătit mai bine.

Laurențiu Neamțu a observat susținerea oamenilor și a ținut să le transmită un mesaj. Într-o postare pe Instagram, el le-a mulțumit pentru admirație și pentru susținere. De asemenea, nu a uitat să-și felicite adversarii, Pablo și Nina.

”Vă mulțumesc pentru toate mesajele primite de-a lungul competitiei. Au fost atat de multe incat e imposibil sa le raspund la toate (…) In primul rand vreau sa ii felicit pe Pablo, si pe Nina pentru finala si pentru tot parcursul lor in emisiune (…) Pentru mine conteaza ca am reusit sa transmit ceva bun si constructiv prin intermediul acestei emisiuni, si asta ma bucura cel mai mult! ”, a scris finalistul

Laurențiu Neamțu, încântat de aprecierea celor de acasă

Laurențiu Neamțu, chiar dacă nu a obținut marele premiu, este mulțumit de faptul că a ajuns până în finală și că a câștigat aprecierea celor de acasă. Aceasta din urmă o vede mult mai relevantă decât victoria la care se așteptau toți admiratorii.

”Sunt fericit ca am ajuns pina in finala, unde am trait fiecare secunda cu sufletul la gura. Am castigat respectul vostru celor de acasa, acei oameni care aprecieaza calatoria si nu destinatia finala, si asta pentru mine valoreaza mult mai mult decat marele premiu!

Plec cu capul sus, sunt un invingator! Gatiti cu placere si puneti suflet in tot ceea ce faceti! Petreceti cat mai mult timp alaturi de cei dragi voua pentru ca ei conteaza cel mai mult! Trebuie sa traim prezentul, sa invatam sa ne bucuram de fiecare moment, nimeni nu ne garanteaza ziua de maine”, a mai notat finalistul.

Laurențiu Neamțu a gătit pentru Celine Dion și Michael Jordan

Laurențiu Neamțu este un bucătar cu experiență. A lucrat în SUA și în Marea Britanie de-a lungul carierei și a gătit și pentru staruri internaționale, precum Celine Dion sau Michael Jordan. În România s-a întors de trei ani, încât să fie mai aproape de familie.