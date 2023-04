Cine e, de fapt, Laurențiu Neamțu, “cuțitul de aur” al lui Florin Dumitrescu la Chefi la Cuțite 2023: “Cel mai puternic concurent”

La Chefi la Cuțite l-am putut vedea pe Laurențiu Neamțu. Bărbatul a reușit să îi impresioneze plăcut pe jurați. Dovada cea mai clară este faptul că Florin Dumitrescu a decis să îi ofere acestuia ”cuțitul de aur”. Și totul care este povestea concurentului?

Cine este Laurențiu Neamțu de la Chefi la Cuțite

l-am putut vedea pe Laurențiu Neamțu. Acesta este pasionat de bucătărie, iar în urmă cu 17 a decis să părăsească țara. 14 ani a lucrat ca bucătar în străinătate și nu regretă nimic. În 2019 însă, concurentul de la Chefi la Cuțite a luat decizia de a se întoarce în România, având în vedere că devenea tată.

ADVERTISEMENT

Jurații de la Chefi la Cuțite urmau să rămână uimiți după ce au auzit unde a lucrat Laurențiu Neamțu. Bărbatul a fost bucătar într-un restaurant cu stele Michelin, și a făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin. De asemenea, acesta spune că a avut multe de învățat.

Deși câștiga bine și avea parte de numeroase experiențe însă, acesta a fost nevoit să revină în România. Soția sa urma să nască și de asemenea, el își dorea să petreacă și mai mult timp cu părinții săi. Iar în final decizia s-a dovedit una cât se poate de bună.

ADVERTISEMENT

”Am plecat cu o firmă din Brașov și am ajuns la un country club din Florida. Am ajuns la poziția de sous chef (…). Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin.

Am învățat foarte multe. În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine, undeva la 17 lire în 2019, pe lună făceam cam 1800-1900 de lire. Am plecat ca să vin în România, soția mea era însărcinată și a născut aici. Voiam să stau și acasă lângă părinții mei”, a spus Laurențiu Neamțu.

ADVERTISEMENT

Florin Dumitrescu i-a oferit concurentului ”cuțitul de aur”

Florin Dumitrescu a fost impresionat și de preparatele sale. Drept dovadă, juratul emisiunii a decis să nu îl lase să scape și să îi ofere ”cuțitul de aur” acestuia.

De asemenea, bucătarul i-a recomandat concretului să își amintească toate trucurile pe care le-a învățat în Statele Unite, dar și în alte bucătării, astfel încât, împreună, să poată să câștige acest sezon al show-ului culinar.

ADVERTISEMENT

Iar lucrurile nu s-au oprit doar aici. Florin Dumitrescu este sigur că are cel mai puternic concurent din istoria Chefi la Cuțite. ”Ce-am prins, am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent pe baza CV-ului din istoria Chefi la Cuțite. Și e al meu”, a adăugat chef-ul.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, chef Sorin Bontea a confirmat și el faptul că Laurențiu Neamțu are toate atuurile necesare. Cătălin Scărlătescu la rândul său a spus că acesta are o experiență de top și că este ”cel mai bun cuțit de aur de până acum”.