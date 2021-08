Laurențiu Reghecampf, explicații despre transferurile Universității Craiova: “M-ați înțeles greșit! N-am cerut nimic”

„Leii” lui Reghe au făcut o doua repriză fantastică împotriva celor de la FC Voluntari și partida disputată în Bănie.

Reghe reușește astfel prima victorie pe banca oltenilor, însă în pierde pe Elvir Koljic, care din ultimul an.

Laurențiu Reghecampf explică absențele lui Vlădoiu și Bălașa: „Vlădoiu a simțit o durere, iar Bălașa nu a fost inclus în lot”

Laurențiu Reghecampf a fost mulțumit de jocul prestat de elevii săi împotriva celor de la FC Voluntari și urcă pe locul opt în clasament, la egalitate de puncte (șase) cu rivala din oraș: „Am început mai greu. Nu ne-am creat foarte multe ocazii. În repriza a doua schimbările au adus un plus. Am avut viteză și curaj. Am câștigat meritat și puteam marca mai mult. Sunt mulțumit . E primul pas și trebuie să ne concentrăm la următoarea partidă”.

Antrenorul Universității Craiova a fost foarte sincer cu privire la absențele lui Ștefan Vlădoiu și Mihai Bălașa și a lămurit lucrurile: „Vlădoiu a simțit o durere. Screciu la vârsta lui are capacitatea să ajungă la un nivel mare dacă nu va avea accidentări ți poate face diferența. Orice echipă trebuie să aiba dubluri pe posturi, altfel nu vom putea face față în lupta cu CFR și FCSB.

Bălașa nu a fost în lot. Aveam nevoie de mai mulți jucători ofensivi. E jucătorul nostru, e profesionist și trebuie să se antreneze mai bine. Sunt patru jucători buni pe poziția lui și vine și Paul Papp”, a explicat noul antrenor al alb-albaștrilor.

Reghe speră ca accidentarea lui Koljic să nu fie gravă: „Mai are dureri la piciorul operat”

Reghe speră ca accidentarea lui Elvir Koljic să nu fie una gravă și e optimist că atacantul poate reveni la forma excelentă de dinaintea accidentării, când era golgheterul la zi din Casa Pariurilor Liga 1: „Elvir e într-o perioadă de refacere și mai are durere la piciorul operat. Sperăm să nu fie ceva grav și să revină repede.

Totodată e conștient că jucătorul are nevoie de încredere și răbdare și va mai trece mult timp până când va fi din nou la 100% fizic și sportiv: „Nu e simplu după un an de zile de pauză și după o operație gravă să intre să dea trei goluri. Știm valoarea lui și trebuie să îi dăm timp. Sigur poate reveni la forma de dinainte de accidentare”.

Reghe neagă faptul că i-a cerut transferuri lui Rotaru: „Nu e ușor să aduci jucători”

Reghe a explicat că nu a solicitat transferuri deși a pierdut un jucător foarte important precum Alexandru Cicâldău și explică de ce e foarte greu să vină jucători noi la Craiova: „M-ați înțeles greșit. Eu nu am cerut nimic. Când vinzi trebuie să aduci și în loc, dar nu e ușor să aduci jucători care să vină cu un plus de valoare la ce avem noi aici. Sunt scumpi, greu de găsit și sunt multe alte criterii când luăm un jucător. O să vedeți: se va rezolva”.

Conștiincios, Reghe deja și-a fixat un obiectiv pe termen scurt la Craiova și speră să reușească o serie de patru-cinci victorii până la pauza pentru meciurile echipei naționale a României din toamnă: „Dacă vom avea continuitate în următoarele patru-cinci meciuri până la pauză pentru meciurile naționalei, vom putea stabili obiective mai mari.”

Până una alta, antrenorul se gândește deja meciul cu UTA și speră că evoluția bună din repriza a doua cu ilfovenii să îi poarte spre victorie: „Mai avem patru zile. Va fi un meci greu la Arad. Sper ca jucătorii să gestioneze bine această victorie și să reușim să câștigăm și la Arad”, a spus Laurențiu Reghecampf la finalul partidei cu FC Voluntari.