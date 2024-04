Ștefănescu, la FCSB sau afară? Ce spune patronul lui Sepsi de mijlocaș: „Avem nevoie de 5-6 jucători. Lotul e subțire”

Laszlo Dioszegi i-a asigurat , iar tehnicianul german este deja în căutarea transferurilor. Patronul de la Sepsi OSK a dezvăluit ce ținte are în mercato și a vorbit despre situația lui Ștefănescu.

Ștefănescu, la FCSB sau afară? Patronul lui Sepsi, despre mijlocaș: „Avem nevoie de 5-6 jucători. Lotul e subțire”

, dar și colateral median. Laszlo Dioszegi caută de urgență un mijlocaș la Sepsi pentru sezonul următor, deoarece internaționalul român are șanse mici să joace în prima parte a următoarei ediții.

ADVERTISEMENT

„Știți cum sunt jucătorii, dacă simt că există o posibilitate să fie transferați undeva vor să meargă la mai bine. Vedem ce se întâmplă în vară, nu au sosit oferte concrete. Vreau să se ducă în străinătate, în Europa. Au mai fost impresari din Italia.

Nu este prea devreme pentru transferuri, Attila Hadnagy lucrează de dimineața până seara. Avem nevoie de cinci, șase jucători, iar asta este clar ca bună ziua pentru că lotul este foarte, foarte subțire. Nu este nimic concret, dar lucrăm și cinci, șase jucători ne trebuie.

ADVERTISEMENT

Trebuie să mai vorbim cu jucătorii care își termină contractul. Aganovic, Safranko și Varga își termină contractul, sunt vreo cinci jucători care își termină contractul. Trebuie să stăm jos, să analizăm și dacă se poate să mergem împreună mai departe.

Nici nu am discutat cu Albu, nu am discutat nicio secundă cu el, deci nu este nimic adevărat. Nu vrea să zic că este un jucător rău, dar vă spun că nu am discutat deloc. O să stăm jos cu antrenorul, să discutăm despre ce jucători vrea.

ADVERTISEMENT

O să discutăm și despre mijlocași, Păun nu mai poate să intre nici măcar un minut anul ăsta. Matei a dat o pasă la FCSB, cred că toți am avut febra 40 când am văzut”, a spus Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA, emisiune poate fi urmărită pe FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Laszlo Dioszegi, declarații tari după Sepsi – FCSB 2-2: „Le-am închis gura”

„Primele 15 minute să nu le luăm în considerare. După mult timp era un regret mare că meciul nu se mai prelungește cu încă vreo 15 minute. Eu așa am văzut, dacă mai aveam 10-15 minute poate reușeam să întoarcem rezultatul.

ADVERTISEMENT

În febra meciului nu aveam timp să număr pasele în spate. Într-adevăr, și un punct este bun cu FCSB și măcar am închis gura contestatarilor că noi suntem prietenii lor. Am arătat că a greșit foarte mult cine a spus chestia asta. Nu suntem nici dușmanii nimănui, nici prietenii nimănui.

Pentru telespectatori a fost un meci frumos, un ritm, un meci bun pentru prima ligă din România. Ne-a fost ciudă în ultimele minute când am simțit că putem să marcăm și golul 3. Un șut frumos al lui Ciobotariu, se vede că este fundaș, nu atacant. A încercat cu exteriorul să paseze o minge, dacă îi ieșea, era un gol superb“, a spus patronul.

Marius Stefanescu la FCSB, Rapid sau afara? SI-A ANUNTAT PLECAREA de la Sepsi! Ce spune Dioszegi