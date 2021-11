Lavinia Pîrva a bifat o nouă procedură de înfrumusețare. Ce a ales să-și facă soția lui Ștefan Bănică Jr.

Frumoasa brunetă susține că nu este adepta operațiilor estetice, dar asta nu o împiedică să recurgă la tot felul de soluții non sau minim invazive, așa cum este cea mai recentă.

Cântăreața a bifat o nouă procedură la nivelul feței, după ce în vară a „umblat” puțin la buze. Nemulțumită în continuare de acest aspect a ajuns din nou la specialist.

Lip stripping se numește intervenția de remodelare a buzelor pentru care a optat Lavinia Pîrva. Solista susține că a reușit să ajungă la forma visată de mult.

ADVERTISEMENT

Lavinia Pîrva, o nouă îmbunătățire la nivelul feței. Ce a ales soția lui Ștefan Bănică Jr.

„Nu este operație estetică, ci efectiv este o tehnică nouă. Medicul meu estetician știe exact cum să aplice aceste benzi astfel încât să obțineți forma buzelor dorită”, a dezvăluit Lavinia Pîrva pe Instagram.

Vedeta nu recurge la o asemenea procedură pentru prima oară, semn că dorința de a arăta extraordinar datează de mult. În iunie 2021 și-a retușat dimensiunea buzelor.

ADVERTISEMENT

Se pare că forma de la momentul respectiv nu a mulțumit-o pe solistă, care a trecut din nou pragul saloanelor de înfrumusețare.

Mai mult decât atât, a recunoscut că perioada aceasta se află în mijlocul unui proces de remodelare corporală și rejuvenare facială.

ADVERTISEMENT

Lavinia Pîrva a slăbit enorm. Cum a eliminat 30 de kilograme după naștere

Bruneta se bucură de o frumusețe naturală aparte și un trup tras prin inel, în ciuda faptului că după ce a devenit mamă a rămas cu câteva kilograme în plus.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. nu a renunțat și a ajuns într-un timp destul de scurt la forma de dinainte de sarcină. Artista a slăbit 30 de kilograme fără mari eforturi.

ADVERTISEMENT

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic şocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenţie de apă.

După ce am născut, kilogramele s-au dus aşa, uşor, uşor, fără să fac eforturi prea mari”, declara Lavinia Pîrva în urmă cu ceva timp, într-o emisiune de la .