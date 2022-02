Legendă a Craiovei Maxima, declarație „acidă” despre scandalul pe bilete de la derby-ul Olteniei: „Nu e normal! Sunt mici ranchiune, dar nu o să facă asta diferența!”. Exclusiv

Rodion Cămătaru a evoluat timp de 12 ani în tricoul Craiovei Maxima, în perioada 1974-1986. Alături de formația olteană, a cucerit două titluri de campion și patru Cupe ale României.

Rodion Cămătaru, declarație „acidă” despre scandalul pe bilete de la derby-ul Olteniei

Rodion Cămătaru nu este de acord cu , prin care încearcă să țină la distanță suporterii FC U Craiova, și susține că dau dovadă de lipsă de fairplay. Concret, organizatorii au hotărât ca biletele la tribune și în peluza gadelor să poată fi achiziționate doar de fanii echipei patronate de Mihai Rotaru, care dovedesc faptul că au asistat și la partida cu CFR Cluj.

Deși între cele două echipe există o diferență de 13 puncte, în clasament, Cămătaru nu vede o favorită certă.

Rodion Cămătaru: „Rezultatele vor rămâne să decidă care este Craiova!”

Domnule Cămătaru, la ce vă așteptați de la derby-ul dintre „cele două Craiove”?

– Sunt două echipe din Craiova, care vin după rezultate bune. Va fi interesant.

Totuși, ambele echipe susțin că sunt continuatoarele formației înființate în 1948.

– Cred că prin rezultate și valoarea lor se va ajunge și la realitate. Fiecare echipă și-a creat nucleul ei de suporteri, e greu de discutat pe tema asta. Rezultatele vor rămâne să decidă care este Craiova. În rest, ce, să spun eu că una-i cealaltă sau nu știu ce? Deja s-a vorbit prea mult pe tema asta.

Nu vedeți că și la Steaua e la fel? Și pe Dinamo o paște același lucru. Se vorbește că, la Dinamo, are altul brandul sau adevărata identitate… Până la urmă, Craiova e împărțită deja, ca suporteri. Ați văzut, fiecare are un nucleu de suporteri. Și, la echipa asta, sunt altfel de legende, care s-au făcut după ce noi am performat. Au ieșit legende de sus din cer.

Rodion Cămătaru: „CS U Craiova are jucători mult mai creativi!”

Bănuiesc că o vedeți favorită pe Craiova lui Mihai Rotaru, în meciul de mâine.

– Da, dar se joacă. Au arătat bine și ceilalți, în ultimele meciuri. Acum, râmâne de văzut. Într-adevăr, CS U Craiova are jucători mult mai creativi, mai ales pe zona de atac. Mă gândesc la Koljic sau Ivan, care pot să creeze pericol.

Rodion Cămătaru: „Sunt mici ranchiune, dar nu o să facă asta diferența!”

Ce părere aveți despre modul în care au fost vândute biletele pentru derby?

– Sunt mici ranchiune, dar nu o să facă asta diferența. Nu e normal! Adică, dacă e un protocol între echipe, normal e să-l respecte fiecare. Dă-mi ce-i al meu, ce stabilim. Trebuie să fie făcut de la bun început așa ceva. Așa e fairplay.

5 este locul ocupat de Universitatea Craiova în Liga 1

13 este locul ocupat de FC U Craiova