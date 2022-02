FC U Craiova 1948 are o primă uriașă pentru derby-ul Olteniei! Banii promiși de familia Mititelu la meciul cu Universitatea Craiova. Exclusiv

Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 este cel mai tare meci al etapei a 26-a din Casa Pariurilor Liga 1. Cele două echipe ale Băniei se înfruntă pe „Ion Oblemenco”, luni, 14 februarie, de la ora 19:55.

Se anunță un derby mult mai tare decât cel din turul sezonului regulat, atunci când, din postura de formație oaspete, echipa patronată de Mihai Rotaru s-a impus cu scorul de 2-0. Deși diferența din clasament este mare, atât fotbaliștii lui Reghecampf, cât și cei ai lui Napoli au ascendent moral.

FC U Craiova 1948, prima uriașă pentru o victorie în derby-ul cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova vine după , în timp ce FC U Craiova 1948 are o serie de trei meciuri fără înfrângere, dintre care două victorii, cu FC Argeș și cu FC Botoșani, și o remiză, cu FCSB.

Înaintea super meciului de pe „Ion Oblemenco”, ambele echipe au obiective importante. U Craiova trage să se califice în play-off, iar FC U Craiova 1948 e implicată în lupta la retrogradare. Gazdele sunt pe locul 5, cu 39 de puncte, în timp ce oaspeții sunt pe 13, poziție de baraj, cu 26 de puncte, unul mai puțin decât CS Mioveni.

Pe lângă puncte și orgoliu, fotbaliștii lui Nicolo Napoli au primit un motiv în plus să câștige în fața rivalei din oraș. FANATIK a a aflat în exclusivitate că familia Mititelu le-a promis o primă consistentă de bani, dacă reușesc să se impună pe „Ion Oblemenco”.

Din informațiile noastră, fiecare jucător de la FC U Craiova 1948 va încasa nu mai puțin de 5000 de euro, dacă echipa va obține victoria cu Universitatea Craiova. Fotbaliștii au avut promisă aceeași primă și în tur, când antrenor era Adrian Mutu, dar atunci nu le-au făcut față adversarilor conduși de Reghecampf. Dan Nistor (47) și Baiaram (85) au marcat golurile victoriei.

Scandal pe bilete la derby-ul Olteniei

l. Oficialii celor de la U Craiova sunt arătați cu degetul de către oaspeți din cauza faptului că au decis prioritizare la achiziționarea biletelor pentru fanii care au fost și la meciul echipei lui Reghecampf cu CFR Cluj.

În schimb, antrenorul lui FC U Craiova 1948, Nicolo Napoli pare să fi venit cu norocul la echipa lui Adrian Mititelu. Deși a fost hulit de fani în momentul în care s-a întors în Bănie, acum, italianul pare să intre în rol de „salvatore della patria”.

Napoli se gândește la derby-ul Olteniei încă de la meciul cu FC Botoșani, câștigat de echipa sa cu scorul de 3-2, și vrea toate cele trei puncte și contra Universității Craiova.

„Am făcut un meci foarte bun. Am avut 4-5 ocazii de a da gol. Am intrat în vestiar și echipa era jos, dar am făcut o repriză a doua foarte bună.

Echipa crește, jocul devine din ce în ce mai bun. Toată lumea e importantă. Mâine ne gândim la meciul cu CSU Craiova. Vom încerca să câștigăm”, a declarat Nicolo Napoli.

