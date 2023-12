Leguma care îți întărește imunitatea iarna. Mulți o evită fără să știe că are nenumărate calități

Leguma pe care e bine să o consumi iarna, deoarece îți întărește imunitatea și are numeroase beneficii pentru sănătate. Deși multe persoane o evită, ar trebui să o includă în dietă.

Leguma care îți întărește imunitatea iarna. Are multe beneficii pentru organism

Consumul de fructe și legume este recomandat în orice dietă, dar sunt anumite alimente care au beneficii neștiute pentru sănătate, așa că e bine să le consumi regulat.

ADVERTISEMENT

Spanacul (Spinacia oleracea) este considerat a fi un aliment foarte sănătos datorită conținutului mare de vitamine, minerale și fibre. Conține vitaminele A, C, K1, B6, B9 și E, dar și acid folic, fier, potasiu, calciu, magneziu și fibre insolubile.

În plus, spanacul are și un conținut de compuși vegetali, cum ar fi nitrați, luteină, quercetina, zeaxantina sau kaempferol. Are calități superioare antioxidante și reglează mai multe procese interne.

ADVERTISEMENT

Consumul de spanac poate ajuta la reglarea sângelui și reducerea anemiei, precum și la detoxifiere și . Frunzele verzi ale spanacului sunt foarte sănătoase și există multe beneficii pe care acestea le au pentru organism.

Un beneficiu al spanacului este faptul că acest aliment ajută la menținerea sănătății inimii datorită conținutului mare de nitrați. Acestea reglează nivelurile tensiunii arteriale și poate contribui la reducerea riscului dezvoltării de boli cardiovasculare.

ADVERTISEMENT

Datorită conținutului ridicat de apă și fibre, spanacul poate fi de mare ajutor pentru a menține sănătatea tractului digestiv. Totodată, ajută la prevenirea constipației.

Luteina și zeaxantina din spanac contribuie la menținerea sănătății ochilor. Potrivit unor cercetări, consumul acestui aliment poate ajuta a reducerea riscului de a dezvolta tulburări oculare asociate cu vârsta, precum egenerescența maculară.

ADVERTISEMENT

De asemenea, spanacul are efecte benefice pentru piele și păr datorită conținutului mare de vitamina A. Aceasta reduce producția de sebum în exces.

În afară de faptul că , aceasta ajută și la producția de colagen. Mai mult, consumul regulat de spanac contribuie la prevenirea deficitului de fier, asociat cu căderea părului.

Alte beneficii ale spanacului sunt menținerea sănătății oaselor, datorită conținutului de vitamina K, precum și reglarea nivelului glicemiei, întrucât conține un antioxidant numit acid alfa lipoic, ce ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, notează .

Cine nu ar trebui să consume spanac

Cu toate că spanacul este unul dintre cele mai sănătoase alimente, are și contraindicații pentru anumite persoane. Dacă te confrunți cu anumite afecțiuni, atunci trebuie să limitezi consumul de spanac.

Persoanele care au un risc crescut de formare a pietrelor la rinichi nu ar trebui să consume cantități prea mari de spanac. Această legumă conține calciu și oxalați, ceea ce ar putea duce la creșterea riscului de apariție a calculilor renali.

Spanacul are un conținut ridicat de vitamina K1, ceea ce ar putea avea efecte negative pentru persoanele care iau medicamente anticoagulante. Dacă ești într-o asemenea situație, atunci e bine să ceri părerea medicului înainte de a introduce spanacul în dietă.