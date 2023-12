Leguma din România care e o bombă de vitamine. E obligatoriu să o consumi în decembrie. E ieftină, luptă cu numeroase boli, dar românii nu prea o includ în meniu

Leguma din România care e o adevărată bombă de vitamine. E bine să o consumi mai ales în decembrie. Are mai multe beneficii pentru sănătate.

Leguma din România care e o bombă de vitamine și e bine să o consumi în decembrie

Nutriționiștii recomandă pentru un stil de viață sănătos. Unele conțin foarte multe vitamine și sunt recomandate mai ales în anumite perioade ale anului.

De exemplu, puțini știu despre varza roșie. Este o legumă la un preț accesibil, însă nu este inclusă în meniul prea multor români. Toate soiurile de varză conțin o cantitate mare de vitamina C și foarte puține calorii.

Varza roșie conține antocianine, substanțe care sunt responsabile de culorile roșu-portocaliu până la albastru-violet, pe care le au multe fructe și legume. Potrivit unor studii bazate pe populație, s-a descoperit că un aport mai mare de antocianine și fitochimicale au legătură cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare.

Cu toate că nu are prea multe calorii, varza roșie conține o cantitate mare de substanțe nutritive. O cană de varză roșie tocată, crudă (89 de grame), conține calorii, proteine, fibre, carbohidrați, și mai multe vitamine (C, K, B6, A), potasiu, tiamină și riboflavină. Are, totodată, cantități mici de fier, calciu, magneziu, fosfor, cupru și zinc.

Această legumă reprezintă o sursă bună de antioxidanți, dar și alți compuși benefici, care contribuie la protejarea împotriva deteriorării celulare. În afară de vitamina C și antocianine, carotenoizii și flavonoizii, cum ar fi kaempferol, se numără printre antioxidanții pe care îi regăsim în varza roșie.

Conform cercetărilor, varza roșie sau purpurie, cum mai este cunoscută. conține de aproape 4,5 ori mai mulți antioxidanți decât în soiurile de varză verde. Este, de altfel, un aliment care oferă cele mai ridicate niveluri de antioxidanți pe cost unitar, per unitatea de consum.

Ce beneficii are consumul de varză roșie

În plus, varza roșie reprezintă o bună sursă de sulforan, un compus bogat în sulf, format atunci când varza crudă este tăiată sau zdrobită. Acest compus contribuie la sănătatea inimii, având și proprietăți de combatere a cancerului.

Varza roșie este o legumă cu numeroase beneficii pentru sănătate. Datorită faptului că este bogată în vitamina C, un antioxidant puternic, poți lupta împotriva radicalilor liberi, care afectează sistemul imunitar înainte ca aceștia să provoace probleme grave de sănătate.

În același timp, contribuie la formarea colagenului, care ajută la protejarea țesuturilor corpului tău. E bine să consumi această legumă mai ales iarna, din moment ce îți protejează imunitatea, notează .

Mai mult, varza roșie are vitamina A, livrată în trei forme diferite, adică betacarotenul, luteina și zeaxantina. Primul dintre acestea este transferat în retinol, o formă de vitamina A.

Această vitamină ajută celulele oculare să detecteze lumina, pe care o transformă în impulsuri nervoase. Această vitamină contribuie la prevenirea degenerescenței maculare și a formării cataractei.

Varza roșie mai are un beneficiu, și anume reducerea inflamației intestinului, dar și mucozita intestinală. Este o bună sursă de fibre, iar consumul acestei legume va contribui la menținerea intestinului sănătos și la o digestie mai ușoară. Reduce, de asemenea, riscul de constipație.

Varza roșie ajută la slăbit

Varza roșie conține sulforafan și antociani, doi compuși cercetați pentru proprietățile lor de combatere a cancerului. Conform unor cercetări, aportul mai mare de legume crucifere, printre care și varza, a fost asociat unui risc cu 18% mai mic de a dezvolta cancer la colon. Totodată, dietele bogate în legume crucifere au fost asociate cu un risc mai scăzut de cancer de sân.

Fiind bogată în fibre dietetice, varza roșie ajută la slăbit, având foarte puțin calorii. Oferă o senzație de sațietate, astfel că nu vei mai avea poftă să mănânci și altceva.

Un alt beneficiu este faptul că antioxidanții din varza roșie acționează împotriva radicalilor liberi din corp, anulând semnele de îmbătrânire. Ajută, de asemenea, la reducerea ridurilor și la regenerarea celulelor pielii. Păstrează elasticitatea pielii datorită conținutului ridicast de vitamina A.

Această legumă are și rilul de a proteja capacitatea cognitivă a oamenilor. Varza roșie ajută la prevenirea sau întârzierea bolilor cronice, precum Alzheimer, mai notează sursa citată.

Cine nu trebuie să consume varză roșie

Deși varza roșie are multe beneficii, trebuie să știi că există și contraindicații. Mai exact, această legumă face parte din categoria alimentelor goitrogenice, iar consumul acestora inhibă absorbția iodului.

Din acest motiv, pacienților cu hipotiroidism nu le este recomandat să consume varză roșie, deoarece pot manifesta deficit de iod. Peroanele care au diabet trebuie să limiteze consumul acestei legume întrucât afectează nivelul de zahăr din sânge.