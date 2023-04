Leo Grozavu a dezvăluit secretul revenirii uluitoare a lui Poli Iași în meciul cu Dinamo: „Parcă erau blocați”

Poli Iași a câștigat, în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Liga 2 Casa Pariurilor și a revenit pe prima poziție. Moldovenii sunt favoriți la promovarea în SuperLiga după ce au revenit de la 0-1. Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus la pauză jucătorilor săi.

Leo Grozavu, secretul din spatele revenirii lui Poli Iași cu Dinamo: „Nu am înțeles teama din prima repriză”

Poli Iași a început timorată . Ghezali a deschis scorul în minutul 22 pentru „câini”, iar cu trei minute înainte de pauză, Harrison a restabilit egalitatea. Atitudinea fotbaliștilor moldoveni a fost cu totul diferită în a doua parte a meciului, datorită intervenției lui Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

„Ei sunt motivați oricum. Dar nu am înțeles teama din prima repriză, respectiv din primele 20-30 de minute. Parcă erau blocați. Avem atmosferă frumoasă, oameni în tribune, un gazon perfect, ambient perfect pentru a juca. Am demonstrat că suntem o echipă care joacă și nu întâmplător am ajuns în partea superioară a clasamentului.

Nu văd de ce atâta teamă. Asta le-am și spus. Nu aveam cu ce să venim de pe bancă, dar reacția lor a fost una pozitivă și ca dovadă rezultatul ne-a ieșit. Meci frumos, spectaculos cu răsturnare de scor. Îi felicit pe băieți au făcut o partidă de luptă extraordinară.

ADVERTISEMENT

Ne-am trezit după 0-1. Până atunci am avut foarte multe momente de amorțeală de lipsă de mișcare. Puteam să mai primim un gol în primele minute. Dar contrar a ceea ce s-a întâmplat cu Steaua de data asta am reușit chiar dacă am fost conduși să întoarcem rezultatul”, a declarat Leo Grozavu, la finalul partidei.

Leo Grozavu, impresionat de munca lui Ovidiu Burcă la Dinamo: „Mă bucură”

Deși a învins-o, Leo Grozavu a ținut să o laude pe Dinamo pentru care a evoluat ca jucător în perioada 1992-1998. Antrenorul lui Poli Iași l-a felicitat pe Ovidiu Burcă pentru munca depusă la clubul din Ștefan cel Mare și a remarcat legătura dintre suporteri și jucători.

ADVERTISEMENT

„Sunt meciuri cu miză, meciuri cu suporteri. Atunci când jucăm cu suporteri ne ambiționează și pe noi. Ne-am dori la fiecare meci să avem asemenea atmosferă pentru că este propice fotbalului. Aș vrea să felicit pe Dinamo, pe Ovidiu Burcă, pentru munca pe care a făcut-o aici pentru tot ce face în continuare. Chiar dacă au pierdut au întâlnit o echipă care se pregătește și ea, care joacă și își dorește.

Ceea ce a reușit să facă Ovidiu Burcă este de apreciat. Mă bucură că suporterii încurajează echipa chiar dacă pierd. Am văzut publicul aplaudându-i pe jucători când au părăsit terenul ceea ce spune mare de lucru despre unitatea și caracterul care există în vestiar și în tribună”, a mai spus Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

Poli Iași, probleme de lot în finalul play-off-ului: „Ne-a luat pe nepregătite”

Poli Iași nu s-a putut baza pe anumiți jucători la meciul cu Dinamo, iar Leo Grozavu s-a felicitat pentru decizia de a lua mai mulți fotbaliști la meciul de pe „Arcul de Triumf”. Unul dintre absenți a fost Risto Jankov. Portarul titular din Macedonia de Nord a acuzat stări de rău cu o seară înaintea meciului.

ADVERTISEMENT

„Am fost mai mult decât inspirați să luăm mai mulți jucători în această deplasare. Aseară, Jankov a acuzat o stare de greață. Nici în momentul de față nu se află foarte bine. Ne-a luat pe nepregătite. Trebuie să fii pregătit cu un lot echilibrat pe toate posturile ca să poți în orice moment să duci un asemenea play-off la final.

După 0-1 s-a trezit și Alin (n.r. Roman). Până atunci a avut acea lovitură liberă la care a alunecat și a executat-o prost și a fost foarte marcat. I-am spus și la pauză că a trecut. Important e ce face în continuatoare. A doua repriză a fost omul meciului. A avut din nou o reacție foarte bună”, a încheiat Leo Grozavu.