Leo Grozavu, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi după eliminarea cu Trnava: „Suntem cu capul sus“. Video

. După 0-0 pe terenul lui Spartak Trnava, s-a terminat 1-1 în retur, iar partida a intrat în prelungiri.

ADVERTISEMENT

S-a mers la egalitate până la finalul celor 120 de minute şi . Au ratat Achahbar şi Rep, iar Sepsi a pierdut.

Leo Grozavu, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi după eliminarea cu Trnava: „Suntem cu capul sus. Nu au de ce să fie supăraţi“

„Sigur, a fost o partidă intensă, cel puţin ca luptă. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru încercările pe care le-au făcut să învingă un adversar care, din punct de vedere fizic, ştiam că este, în momentul de faţă, peste noi. Jucători puternici, atletici, înalţi, fără un un fotbal spectaculos, dar un fotbal eficient, direct, pe poartă.

ADVERTISEMENT

Sigur, în prima repriză am suferit un pic din cauza asta. În a doua repriză, am reuşit să reglăm lucrurile. Chiar dacă în prima repriză am reuşit să marcăm, probabil a fost prima oară când am ajuns mai insistent la poarta adversă. După aceea, am primit un gol în a doua repriză, din punctul meu de vedere, total nemeritat şi la fază pe care puteam să o anihilăm mult mai uşor.

Asta este, până la urmă nu avem ce face. Acesta e fotbalul. Am depus mult efort, am jucat 120 de minute. Sunt mulţumit de modul cum au luptat toţi băieţii. Nu am ce să le reproşez.

ADVERTISEMENT

La penaltiuri e chestie de inspiraţie, de stăpânire de sine… Nouă ne-au lipsit astăzi, se vede că nu avem experienţa Europei şi asta a fost istoria acestui joc.

Încă o dată, chiar dacă am ieşit, suntem cu capul sus şi le-am transmis şi băieţilor. Nu au de ce să fie supăraţi, pentru că eu sunt mândru de cum s-au luptat astăzi“, a declarat Leo Grozavu, în conferinţa de presă de la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Leo Grozavu cere întăriri: „E foarte greu să joci cu aceeaşi jucători şi în campionat, şi în Europa“

„Pe mine nu mă încălzeşte lucrul ăsta (n.r. – că a fost o prestaţie onorabilă, dar cu eliminare). Am pierdut după 120 de minute cu o echipă mai proaspătă ca noi. Nu ne-au pus probleme pe joc, ne-au pus probleme pe fizic. Iar subţirimea lotului nostru e clar că şi-a spus cuvântul.

ADVERTISEMENT

E foarte greu să joci cu aceeaşi jucători şi în campionat, şi în Europa, din trei în trei zile, căldură, deplasări. Unii dintre jucători nu au făcut nici perioada de pregătire. Am mai avut şi probleme de lot mai vechi, accidentări, şi probabil a contat foarte mult în economia jocului. Dacă am fi avut măcar patru dintre jucătorii care pot fi în orice moment titulari, sunt convins că altfel ar fi lucrurile. Dar aşa s-a scris istoria.

Eu am mai spus şi în alte ocazii, ca să ducem competiţiile la nivel bun, avem nevoie de mai mulţi jucători. Din păcate, atât s-a putut până în momentul ăsta. Nu vreau să reproşez cuiva ceva. Avem destui oameni care sunt în măsură să analizeze şi să vadă dacă este cazul să ne mai întărim. Eu cred că e cazul să ne mai întărim, pentru că este destul de dificil să jucăm în momentul de faţă cu doar 15-16 jucători.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Mioveni e la doar trei zile distanţă. Nu că mă îngrijorează, dar am consumat multă energie şi nu va fi o partidă uşoară cu Mioveniul.

Va fi un meci dificil pentru noi, dar sunt încrezător că ne putem reface până la joc şi cei care vor intra să dea totul pentru cele 3 puncte. Campionatul e lung, avem timp să reglăm lucrurile, dar partida asta e destul de apropiată şi va trebui să o tratăm foarte atent dacă vrem să luăm toate punctele“, a mai spus Leo Grozavu.