Lia Bugnar, dură cu cei care chinuiesc animalele: „Un om violent cu animalele e, pentru mine, un cretin”

În ciuda înființării Poliției Animalelor, din nefericire în țara noastră cazurile în care necuvântătoarele sunt bătute sau ucise cu sânge rece nu au dispărut. Un caz recent, de la Arad, dezvăluie lipsa de umanitate a unor criminali de animale, ba chiar provoacă din ce în ce mai multă consternare.

Lia Bugnar condamnă violențele asupra animalelor: „Un om violent cu animalele ar merita orice fel de tortură”

Lia Bugnar, una din apărătoarele fervente ale drepturilor animalelor îi taxează dur pe cei care sunt cruzi cu ele, numindu-i cretini, fără niciun fel de nuanță.

Lia are la rândul ei animale de companie, pe care le iubește din tot sufletul, și nu înțelege cum unii oameni pot fi atât de răi încât să le abuzeze sau să le ucidă.

„Am un câine și două pisici. Un om violent cu animalele e, pentru mine, un cretin, fară nuanțe. Și, de asemenea, un om care ar merita orice fel de tortură”, a declarat Lia Bugnar în exclusivitate pentru FANATIK.

Mai mult de atât, a scris și niște texte pentru o piesă de teatru a lui („Câine cu om, câine fără om”), care tratează acest subiect extrem de sensibil. Povestea „Câinele meu Iago”, creată de Lia, nu i-a dat mari bătăi de cap, cu toate că a avut niște emoții având în vedere respectul și admirația pe care le are față de regizorul Radu Afrim.

Lia Bugnar a scris pentru piesa de teatru „Câine cu om, câine fără om”

FANATIK a întrebat-o pe actriță dacă a întâmpinat vreo dificultate în scrierea poveștii pentru Afrim, iar aceasta ne-a zis că a pălit-o intimidarea când a fost contactată de regizor.

„Sincer? Singura greutate a fost intimidarea care m-a pălit atunci când Radu Afrim mi-a cerut să scriu pentru el. E un om pe care îl admir enorm. M-am trezit brusc că vreau să scriu foarte bine, ori asta nu mă ajută niciodată. Eu trebuie să scriu pur și simplu. Trebuie să scriu fără ambiții care să mă bruieze.

Până la urmă, m-a mai îndemnat o dată Radu să mă apuc totuși de scris, că nu-i mare dramă dacă nu-mi iese. Așa că mi-am venit în fire și am scris firesc și ușor ca de obicei. Subiectul – cățelul meu Iago – e unul acut pentru mine, mă obsedează momentul din viitor când n-o să-l mai am, dar nu-l refuzi pe Afrim, că nu-l refuzi. E Radu Afrim. Spectacolul nu l-am văzut, mi-e frică. Radu poate să-ți taie fășii din suflet cu bisturiul, mai ales pe un așa subiect”, ne-a spus Lia Bugnar.

Cruzime fără margini în Arad: opt câini uciși prin otrăvire

Cel mai recent caz de o cruzime de neimaginat a avut la o stână de oi din Arad, unde 8 câini din rasa Kangal au fost otrăviți cu o substanță extrem de toxică, potrivit .

Acest caz a intrat în atenția autorităților pentru a prinde făptașul, însă pe bietele suflețele nu le mai poate aduce nicio justiție înapoi.

„Sunt câini de talie mare, puternici, utilizați pentru paza locuințelor, pentru paza proprietăților. Sunt utilizați ca și câini de turmă. Nu sunt câini agresivi, sunt câini care păzesc proprietatea deci, își fac treaba pe zona lor. Nu atacă neprovocați, sunt extrem de prietenoși cu oamenii”, a declarat pentru PRO TV Robert Schill, președintele Asociației Chinologice din Arad.

Violența asupra animalelor provoacă indignare nu doar în rândul organizațiilor care militează pentru drepturile acestora, ci și printre mari figuri ale lumii artistice.