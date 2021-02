Lidia Buble i-a făcut pe fani să-și pună semne de întrebare după ce a postat un alt mesaj subtil pe contul de Instagram, adresat lui Răzvan Simion, de care s-a despărțit anul trecut.

Nu este prima dată când vedeta își exprimă sentimentele pentru prezentatorul de la Antena 1 prin intermediul postărilor pe rețelele sociale. Săptămâna trecută, Lidia Buble a postat mai multe mesaje cu subînțeles pe InstaStory.

Frumoasa blondină este una dintre cele mai apreciate artiste din România la momentul actual și este pregătită să lanseze o nouă melodie cu care să urce în primele locuri în trending, așa cum s-a întâmplat pentru restul pieselor de până acum.

Lidia Buble, încă un mesaj pentru Răzvan Simion? Ce a postat artista de data aceasta

Lidia Buble i-a surprins din nou pe fani cu un mesaj subtil, care ne duce cu gândul direct la Răzvan Simion. Deși sunt în relații bune, mai ales că matinalul de la Antena 1 este încă managerul ei, nu mai există cale de împăcare.

Se pare că Lidia Buble nu poate trece complet peste despărțirea de anul trecut și încearcă să transmită acest lucru cu ajutorul postărilor de pe rețelele de socializare, dacă nu în mod direct.

De data aceasta, blondina își exprimă dorul de fostul iubit și pare că vrea ca cei doi să fie din nou împreună, după cum se poate vedea în fotografia de mai jos. „I want you back’ – Me talking to the money that I spent for nothing (n.r. „’Te vreau înapoi’ – Eu vorbind cu banii pe care i-am cheltuit pe nimic”).

Pe de altă parte, blondina s-ar putea amuza pe seama acestei glume și a ținut să le-o arate și urmăritorilor. În orice caz, vedeta i-a asigurat pe fani că vor afla de la ea dacă va exista un bărbat în viața ei și nu din alte surse.

Lidia Buble: „Da, încă îl mai iubesc pe Răzvan”

Recent, Lidia Buble a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, iar fanii au întrebat-o în număr mare dacă mai simte ceva pentru fostul partener. Artista a recunoscut că încă îl iubește pe moderatorul emisiunii „’Neatza cu Răzvan și Dani”, dar într-un mod prietenesc.

„Cu riscul de a fi mâine pe prima pagină în toate tabloidele, dar îmi asum și știți că sunt sinceră și nu am ce să ascund. Da, încă îl iubesc pe Răzvan, însă nu în modul în care poate vă imaginați voi. S-a transformat într-o prietenie, nu știu. Este o altfel de dragoste”, a recunoscut aceasta pe InstaStory.

