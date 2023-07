Lidia Buble, neplăceri de când a plecat la Deva: ”Nu știu cum se vindecă”

Lidia Buble are parte de mai multe de când a plecat la Deva, la familia sa. Fosta iubită a lui Răzvan Simion nu știe cum se va vindeca situația cu care se confruntă și pentru care a îndurat multă durere.

Lidia Buble, probleme de când se află la părinți, la Deva. Cântăreața a trebuit să apeleze la doctor

Lidia Buble are probleme de când se află la părinți, la Deva. A trecut prin mai multe peripeții, după ce nepoții i-au aruncat papucii în găleata cu apa murdară de la mop. În plus, a trebuit să ceară ajutor și în altă situație.

I-a întrebat pe fani dacă cunosc un doctor care să o ajute cu piercing-ul din ureche care s-a infectat în ciuda faptului că l-a îngrijit bine. Frumoasa șatenă a îndurat multă suferință când și l-a făcut. Nu este primul.

„Sunt foarte tristă pentru că acum jumătate de oră am aflat o chestie ce m-a întristat! Aici, la piercingul ăsta pe care îl am aici în ureche, este piercingul meu preferat, pentru care am îndurat cea mai multă durere.

A fost ceva ce nu am cum să vă explic în cuvinte, s-a format acolo ceva și nu știu dacă o să trebuiască să-l scot. Eu n-am știut că am așa ceva. Am făcut o poză, nu vreau să vă arăt că nu îmi place, nu arată prea bine, dar sper să nu trebuiască să-l scot.

O să plâng, e preferatul meu și m-am chinuit prea mult cu el. Și chestia asta s-a format acum, recent, pentru că luna trecută nu o aveam. Chiar l-am îngrijit foarte bine, dar am auzit că se mai fac astfel de chestii după operații sau după piercinguri.

Dacă ați trecut prin așa ceva, să-mi ziceți. Nu știu cum se vindecă sau ce pot să fac cu el…”, a povestit Lidia Buble pe . Fosta iubită a lui Răzvan Simion a trebuit să renunțe la piercing-ul din ureche.

Lidia Buble, pe mâinile doctorilor din cauza piercing-urilor

Lidia Buble crede că după toată această experiență neplăcută s-a lecuit pentru că la un moment dat chiar a ajuns pe mâinile doctorilor din cauza piercing-urilor. Mai exact, acest eveniment a avut loc după ce și-a făcut o gaură în Miami.

Cercelul i-a produs o infecție uriașă care nu a trecut după 10 zile de antibiotic, pastile și cremă. Medicii au adormit-o pentru a scoate bijuteria din ureche pentru că nu mai suporta să fie atinsă nici măcar cu o șuviță de păr.

„Aveam de gând să-mi fac vreo 2-3, dar nu cred că mai e cazul pentru că, din câte văd, urechile mele sunt foarte sensibile și nu acceptă piercingurile”, a mai adăugat Lidia Buble în online.

În aceeași notă, cântăreața a ținut să le spună celor care o urmăresc că primele găuri în urechi și le-a făcut la 20 de ani. Până acum 10 ani fosta concurentă de la Sunt celebru, scoate-mă de aici nu a purtat deloc cercei.