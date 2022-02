Lidia Buble nu și-a revenit după participarea la Asia Express. Ce probleme de sănătate mai are. “Nu am scăpat”

Coșmarul Lidiei Buble nu s-a încheiat. Artista încă se resimte după ce a participat la Asia Express.

S-a ales cu o hernie de disc, iar de atunci a făcut tot ce a putut să se vindece.

Artista a recunoscut că face exerciții în fiecare zi, dar încă nu și-a revenit.

Lidia Buble declara că s-a simțit foarte bine la Asia Express și nu va uita niciodată experiența trăită. Artista . A fost diagnosticată cu hernie de disc, iar de atunci încearcă să facă tot ce poate pentru a se vindeca.

Medicii i-au recomandat să facă exerciții în fiecare zi și să nu ridice greutăți. Aceasta a respectat întocmai sfaturile primite pentru ca starea sa să nu se agraveze și să nu fie obligată să sufere o intervenție chirurgicală.

De curând, cântăreața le-a dezvăluit fanilor că a făcut mici progrese.

“M-ați întrebat dacă am reușit să scap de problemele pe care le aveam la spate după Asia Express. N-am reușit să scap de ele, dar sunt pe drumul cel bun. Fac tot felul de exerciții pentru asta și încerc să nu mai ridic greutăți foarte mari”, a spus Lidia Buble pe Instastory.

Artista a povestit ce s-a întâmplat la Asia Express

Cântăreața le-a mărturisit în trecut internauților cum s-a îmbolnăvit la după cursa din Turcia.

“Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă?

Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri, iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC”, a scris Lidia Buble pe Instagram.

Ce este hernia de disc

Hernia de disc este o afecțiune care apare atunci când un disc intervertebral se deteriorează și astfel conținutul gelatinos elastic al acestuia iese afară. Este o boală care apare în timp. Printre cauzele care duc la apariția acestei boli se numără predispoziția către sedentarism, statul prelungit pe scaun, efort fizic exagerat, ridicarea greutăților în mod greșit sau traumatismele coloanei vertebrale.