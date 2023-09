Lidia își caută fiica pe care a născut-o acum mai bine de 40 de ani: “Mi s-a spus că a murit”

Lidia o caută și acum pe fiica pe care a adus-o pe lume acum mai bine de 40 de ani, însă medicii i-au spus că a murit la puțin timp după naștere. Femeia a apucat să-și vadă copilul o singură dată și era în viață.

Lidia o caută pe fiica ei, născută cu mai bine de 40 de ani în urmă. Medicii i-au spus că a murit

Femeia spune că a născut o fetiță perfect sănătoasă cu mai bine de 40 de ani în urmă, chiar de Sfântul Ion. După naștere, femeia a văzut-o singură dată pe fetiță. La un moment dat, după puțin timp, .

ADVERTISEMENT

Deși medicii i-au dat atunci , femeia este convinsă că fiica sa, pe care a numit-o Ramona Oana, trăiește, de fapt, deoarece simte acest lucru. Lidia încă nu și-a pierdut speranța că o va întâlni, într-o bună zi, pe fata ei.

“Am auzit-o țipând, au venit în dreptul meu și am văzut-o, apoi au dus-o la incubator, spunând că a făcut un icter. După câteva ore, m-au dus la salon și după m-am dat jos, pentru că eram la salon la două uși de terapia intensivă, unde era și incubatorul.

ADVERTISEMENT

Când m-am dus, am intrat acolo și am intrat în timp ce se schimba tura. Am intrat acolo și am văzut fetița și am băgat mâna, am apucat-o de mânuță și am rămas cu acea imagine întipărită în ochi. O văd și astăzi. După aceea, am plecat la salon”, a spus Lidia la emisiunea Acces Direct.

Lidia nu are un certificat de deces al micuței

După această întâmplare, Lidia și-a pus foarte multe întrebări. După ce a aflat de moartea fetei sale, femeia a mers să scoată certificatul de deces al micuței. Nu a putut face acest lucru, pentru că moartea ei a fost declarată avort spontan.

ADVERTISEMENT

De atunci, femeia se întreabă ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița ei. Lidia nu știa ca micuța să aibă probleme, mai ales că a și văzut-o în incubator. Medicii nu au oferit prea multe explicații.

“A venit o doamnă care era cu înregistrările. (…) Doamna aceea a trecut pe listă și o oră a venit și a spus că a murit copilul. Și am spus că nu avea cum să moară?(…) Nu ni s-au dat prea multe explicații.

Mi s-a spus că a murit. Am fost să iau certificatul de deces și mi s-au spus că nu e naștere, că era declarat avort spontan”, a mai povestit femeia în cadrul emisiunii de la .