Puțini știu secretul vedetei Pro TV! Lili Sandu: ”Mă apucă tristețea”

Lili Sandu a dezvăluit cum crede că va fi ca soacră pentru fiul ei, însă se gândește cu groază și tristețe la momentul în care băiețelul ei de trei anișori se va transforma în ditamai bărbatul! În exclusivitate pentru FANATIK, prezentatoarea matinalului Vorbește lumea a mai spus că e mândră de noul job pe care îl are iubitul ei, Silviu Țolu, dar și cum se înțelege cu Adela Popescu, căreia i-a ocupat postul la PRO TV.

Lili Sandu ne-a mai spus că e convinsă, ca mamă, că vor fi multe capcane în viitor pentru fiul ei, pe măsură ce va crește, însă vrea să nu se gândească foarte mult la asta. De asemenea, ne-a mai spus că, deși nu vorbește foarte des despre asta ori nu face paradă, e o persoană destul de credincioasă.

Lili ne-a povestit puțin și cum a fost experiența trăită la una de care s-a temut la început, dar pe măsură ce treceau orele de filmare și-a dat seama că ar repeta nebunia din platoul lui oricând.

Hei, Lili! Le faci diminețile mai bune oamenilor prin prezența ta la Vorbește lumea! Începi să devii veterană a acestui matinal. Cum consideri că ai evoluat în acest show de dimineață până acum? Ce plusuri ți-a adus?

– Mă bucur să aud asta! Tocmai acesta este scopul nostru: să facem diminețile mai bune tuturor celor care ne urmăresc și să le dăm energia de care au nevoie la fiecare început de zi . Se vede o evoluție clară în parcursul meu, lucru de care sunt foarte mândră. Totul vine de la sine, orice spun sau fac. îmi oferă oportunitatea de a fi liberă, iar acesta este cel mai mare plus care îți poate fi oferit. Îmi place foarte mult ceea ce fac!

„Încerc să mi-l imaginez un bărbățel. Sincer, mă apucă și tristețea”

Cum crezi că o să fii în postura de soacră pentru fiul tău când va crește mare? Ți-ai imaginat vreodată momentul în care băiatul tău va fi un bărbat în toată firea? Dacă da, cum îl vizualizezi?

Lili Sandu: – Da! Mă uit de multe ori la el și încerc să mi-l imaginez un bărbățel. Sincer, mă apucă și tristețea câteodată, pentru că timpul trece cu o viteză mult prea mare și simt că nu am timp să mă bucur de el acum, cât este mic. O să fiu o soacră cool, sunt convinsă de asta. De abia aștept să aibă cine să îmi preia colecția de genți Chanel (râde, n. red.).

Care consideri că este cel mai mare pericol, cea mai mare capcană în care ar putea cădea fiul tău pe măsură ce va crește?

– Îți spun sincer: încerc să nu mă gândesc. Îl creștem cu iubire, cu respect și cu cei mai importanți ani: cei 7, primiți de acasă. Viața are multe capcane, iar eu, ca mamă, voi avea pentru fiul meu brațele mereu deschise, care să îl primească și să îl aline, indiferent dacă nu a luat, la un moment dat, cele mai înțelepte decizii.

Ce face Lili Sandu dimineață de dimineață, înainte de emisiune: „Am pentru mine maximum 30 de minute”

Care sunt tabieturile tale de dimineață și cât îți ia să te refreshuiești?

Lili Sandu: – Diminețile sunt un mare haos în timpul săptămânii. Am pentru mine maximum 30 de minute, iar restul este pentru pregătirea lui TJ pentru grădiniță, împărțitul pastilelor pentru mama și poate câteva minute cu Silviu. Nu plec niciodată spre platou fără o matcha latte și o felie de chec cu banane.

Partenerul tău a devenit market manager la o companie de vinuri. Ești mândră de el? Cum ai trăit vestea asta când ai aflat-o și cum l-ai descrie pe el din punct de vedere profesional? Manageriază bine situațiile din viața de zi cu zi?

– Normal că sunt mândră de realizările lui Silviu! Cel mai importat este că ne susținem unul pe celălalt atunci când vine vorba de cariera profesională. Este „his dream job” și sunt fericită să îl văd atât de dedicat, organizat și, nu în ultimul rând, încântat de jobul lui.

„Sunt un om cu credință în Dumnezeu, iar asta am moștenit de la mama”. Ce spune despre Adela Popescu

Care sunt credințele tale cele mai puternice? Ești religioasă, credincioasă sau curioasă la orice posibilitate privind sensul nostru în viață? Ai trăit vreo experiență de natură spirituală până acum?

Lili Sandu: – Sunt un om cu credință în Dumnezeu, iar asta am „moștenit” de la mama mea. Încă de când eram mică, mergea cu mine la biserică și la împărtășanie. Nu am trăit vreo experiență de natură spirituală, dar consider că fiecare zi care ne este dată trebuie primită și trăită ca pe o experiență în sine.

În ce relație ești cu Adela Popescu? Ați fost invitate nu de mult la Măruță și păreați foarte apropiate. Vă sfătuiți, schimbați impresii despre emisiune după ce i-ai luat locul?

– O cunosc pe Adela de foarte mulți ani, de când am jucat amândouă în „Numai iubirea”. De atunci, am rămas în relații super bune. Ca om de televiziune, Adela este, cu siguranță, o sursă de inspirație și sper că se uită la noi și este mândră că a lăsat munca ei pe mâinile noastre. Ne bucurăm de fiecare dată când vine invitată în platou și ne dă o energie super bună!

Nu în ultimul rând, povestește-mi un pic despre experiența trăită la Săriți de pe fix!. Care dintre probe ți-a creat cele mai mari emoții? Cum ai trăit toată nebunia aia?

– Doamne, a fost pe cât de nebunesc și imprevizibil, pe atât de minunat! Când am ajuns în ziua filmării la platou și am văzut scaunul ăla care se rotea, i-am spus lui Shurubel că eu plec direct acasă dacă acea probă îmi revine mie. Ce crezi?! Prima mea probă a fost fix scaunul acela, „Mima turbină”! A fost super tare, deși părea înfricoșător. Restul probelor ne-au amuzat teribil. Cu siguranță, aș mai repeta experiența.