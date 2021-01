Lionel Messi, premieră neagră la FC Barcelona! Gestul incalificabil pentru care a primit roșu direct. Video

Superstarul Barcelonei, Leo Messi, a mai bifat o premieră în tricoul blaugrana. Argentinianul a fost eliminat pentru prima oară în carieră, într-un meci al primei echipe a Barcelonei. A lovit fără minge un adversar și a văzut roșu direct.

A fost o seară de coșmar și pentru Barca și pentru Messi. Catalanii au pierdut finala Supercupei Spaniei, scor 2-3, după prelungiri, în fața formației Athletic Bilbao, iar argentinianul a încasat un cartonaș roșu, în minutul 120 după ce i-a aplicat o lovitură lui Villalibre.

Pentru Barcelona, eșecul din finala cu Bilbao este primul din acest an. În competițiile interne, trupa lui Ronald Koeman nu a mai pierdut din 5 decembrie, când a cedat surprinzător în La Liga, scor 1-2, la Cadiz.

Pentru Lionel Messi este doar a treia oară în carieră când primește cartonașul roșu. Prima eliminare a bifat-o la debutul în tricoul echipei naționale a Argentinei, în 2005, într-un meci contra Ungariei.

Atunci, Messi a intrat în joc în minutul 63 și a prins doar 47 de secunde pe teren. A fost eliminat pentru un cot aplicat în figură, lui Vilmos Vanczak, pe care tocmai îl driblase. Maghiarul a încercat să-l oprească pe argentinian ținându-l de tricou, iar debutantul Messi a ripostat.

