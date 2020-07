Livian a spus ce relaţie are, de fapt, cu Andreea Mantea, înaintea finalei Puterea Dragostei. Fanii nu se aşteptau la asta

Au mai rămas doar câteva ore până la momentul în care vom afla numele fericiților câștigători ai celor 10.000 de euro puși în joc în finala sezonului doi al emisiunii Puterea Dragostei. Chiar dacă emoțiile sunt la cote maxime în rândul concurenților, aceștia au găsit puterea să vorbească deschis despre momentele mai puțin plăcute din timpul filmărilor.

Nu de alta, dar își doresc să lase în urmă toate tensiunile și să păstreze o relație bazată pe prietenie și respect reciproc. Așa se face că Livian este hotărât acum să îngroape definitiv securea războiului cu Andreea Mantea.

După nenumăratele replici cu care a scos-o pur și simplu din minți, concurentul are numai cuvinte de laudă la adresa prezentatoarei TV. Ba chiar susține cu mâna pe inimă că îi datorează brunetei locul în finala competiției.

Livian a dat pe cărțile pe față. Ce relație are, de fapt, cu Andreea Mantea

„Nu are rost să mai spun că Andrea Mantea e o sursă de inspirație pentru tineri. Nu are rost să mai spun că Andreea când vorbește o face cu tot corpul, când zâmbește o face la fel. Are o mimică a feței ieșită din comun. Andreea e capabilă să se muleze în orice situație, pe orice subiect, în orice emisiune. Și a dovedit asta.

În ochii mei, i-am spus și ei, Andreea a fost ca și sora aia vitregă care stai pe gânduri: bă, îți vrea binele sau nu-ți vrea binele. Ea îmi zicea de bine, eu o luam un pic altfel. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru toate vorbele de încurajare.

Dacă nu ar fi fost Andreea, eu mai mult ca sigur că aș fi părăsit competiția fiindcă datorită vorbelor ei am rămas. Andreea, îți mulțumesc din suflet pentru tot și sper să ne mai întâlnim în viitoare proiecte”, s-a destănuit Livian înaintea finalei Puterea Dragostei.

Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi. Cine sunt adevărații câștigători ai sezonului doi

Duminică, atât concurenții, cât și telespectatorii se pregătesc să își ia rămas bun de la Andreea Mantea și să o întâmpine pe noua prezentatoare, Mihaela Dorobanțu, cunoscută în special pentru participarea la Bravo, ai stil. Imediat ce a intrat în platoul emisiunii pentru ultima ediție de dinaintea marii finale, bruneta a avut parte de o primire emoționantă, în uralele tuturor tinerilor rămași în competiție.

La vederea concurenților care se îmbrățișau și promiteau să lase în urmă conflictele dintre ei, vedeta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Apoi, i-a răscolit cu discursul său chiar și pe cei cu care de multe ori s-a contrat pe parcursul acestui sezon și a dezvăluit adevărații câștigători ai show-ului.

„M-ați făcut astăzi să plâng încontinuu, pentru că sunteți frumoși și mă bucur tare mult că sunteți aici. Mă bucur că ați învățat anumite lecții, mă bucur că v-ați schimbat în bine. De ceva timp mi-e foarte greu să-mi iau la revedere de la voi, să conștientizez, și nu accept.

Am trecut prin foarte multe, îmi este greu să explic asta, dar ați fost minunați. A fost o perioadă extrem, extrem de grea, și nu doar aici, ci și în casele oamenilor. Multe vieți nu mai sunt la fel. Oamenii nu mai sunt la fel. Eu mă bucur că voi ați fost aici și nu a trebuit să treceți prin această schimbare.

Cătă iubire, câte gânduri, momente frumoase, încercări eșuate de a pleca… și mereu v-ați dat seama că tot aici vă este mai bine. E greu să accepți, o dată acceptat poți merge mai departe.

Unii urcă mai multe trepte, alții mai puține. Știu că nu este corect, față de ceilalți, dar este o competiție frumoasă. Chiar dacă numai doi dintre voi vor fi câștigătorii acestui sezon, mai exact premiații, din punctul meu de vedere toți sunteți câștigătorii pentru că ați ajuns până aici. A fost o competiție. Felicitări!”a spus Andreea Mantea, vizibil emoționată de primirea pe care i-au făcut-o concurenții.