Liviu Ciobotariu, în pericol! Conducerea lui Sepsi amenință: „Trebuie să luăm măsuri!”

Sepsi OSK este într-o formă proastă, iar postul lui Liviu Ciobotariu este în pericol. Antrenorul ar putea fi demis în perioada următoare, din cauza lipsei de rezultate.

Liviu Ciobotariu ar putea fi demis! Sepsi OSK, în criză

, pierdut cu 0-3 de covăsneni, conducerea clubului a intrat în ședința. Conform oamenilor din club, urmează să se ia o decizie în ceea ce privește situația echipei.

Patronul echipei, Laszlo Dioszegy, a fost foarte supărat după meci și a plecat imediat. Attila Hadnagy anunță că mâine va avea loc o ședință și se vor decide ce masuri se vor lua.

Președintele lui Sepsi OSK a fost foarte deranjat de forma proastă a echipei, spunând că nu înțelege ce se întâmplă la formația pe care o reprezintă. A fost dur cu jucătorii, spunând că este vina lor pentru aceste rezultate.

Deși Liviu Ciobotariu este în pericol, el anunță că vina este a jucătorilor, fostul atacant motivând că această bancă tehnică a avut rezultate în Europa. Nu exclude însă faptul că antrenorii vor plăti, deși vina este la jucători, aceasta fiind viziunea generală în club.

În același timp, Hadnagy susține că, dacă decizia ar fi doar la el, banca tehnică nu ar avea de suferit schimbări.

„Nici nu știu ce să mai zic. Suntem într-un vis foarte urât, din care nu mai putem să ne trezim. Este șocant, nu înțeleg ce se întâmplă. Într-o lună am pierdut tot ce am construit. Într-o lună am dat cu piciorul la tot. Nu am cuvinte. Când joci cu o echipă cu 5 absenți, care joacă mai mult cu echipa a doua și te bate 3-0, nu mai ai ce să zici.

Din păcate, nu prea avem ocazii. Cam zero, am avut bara lui Ștefan. Trebuia să fie o revoltă, să dăm dovadă de orgoliul din Europa, dar în campionat nu prea am avut orgoliu. Nu știu ce se întâmplă cu jucătorii, nu antrenorii sunt de vină, deși ei plătesc. Ei plătesc din cauza jucătorilor. Toți au o responsabilitate, inclusiv eu. Dar nu antrenorii sunt principalii vinovați, ci jucătorii.

Cu antrenorii ăștia am făcut performanță în Europa, nu ei sunt de vină. Ei trebuie șă știe cel mai bine ce se întâmplă între ei. Dacă nu sunt prieteni, dacă nu sunt o familie, dacă nu sunt umili, de asta se întâmplă lcrulele astea. Nu mai suntem echipa aia umilă, din Europa, care alerga, băga piciorul. Am devenit fotbaliști, suntem foarte buni în România. Să ne trezim!

Avem condiții, bonusuri, salarii la zi, nu la noi este probema, ci la jucători. Nu e problemă la antrenori, nu ne gândim să îi schimbăm. La jucători e problema, acolo trebuie să facem ceva. Încă nu știu ce, și eu sunt bulversat. La ei e problema. Noi am fost lângă ei până acum.

Avem jucători care intră de pe bancă și nu aduc un plus, poate sunt supărați că joacă mai puțin. Nu dau nume, dar toți sunt la fel acum. niciunul nu e peste celălalt”, a declarat Hadnagy, la

Ce a spus Liviu Ciobotariu după 0-3 cu CFR Cluj

, spunând că forma proastă din ultima perioadă este o problemă pentru echipă. El crede că elevii săi sunt capabili să depășească acest moment. Nu se teme de o eventuală demitere deoarece viața de fotbalist este formată și din astfel de momente.

”E un rezultat greu de digerat. A venit într-un moment greu al nostru. Legat de joc, la 3-0, nu poți să spui că ai avut o evoluție satisfăcătoare. Scorul este mare.

Am avut o primă repriză reușită, posesie bună, am avut situații de a marca, dar a venit acel minut 40 când am primit penalty. Le-am spus băieților să continuăm să jucăm. Am mai avut două situații uriașe de a marca, bara lui Ștefan și ratarea lui Ștefănescu.

Este o situație apăsătoare, o situație grea. Va trebui să ieșim foarte repede de aici. E clar că ne-am pierdut moralul, ne-am pierdut încrederea. Chiar dacă încercăm să pasăm, avem multe momente în joc în care dăm dovadă de nesiguranță. Asta se vede și în rezultat.

Va trebui să remediem cât mai rapid. Eram echipa cu siguranță defensivă. Nu primeam gol. Acum, lucrurile s-au schimbat. La orice acțiune încasăm gol. Asta vine din neîncrederea jucătorilor, își pierd capul.

Este presiunea rezultatului, e cea mai importantă. Putem găsi scuze, că am întâlnit cele mai bune echipe, care se vor bate cu siguranță la titlu, dar nu e o scuză pentru noi. Dacă vrem să fim în primele șase, ar trebui să arătăm altfel.

Asta este viața noastră, a antrenorilor. Noi încercăm să facem rezultate pozitive. Eu încerc să-mi fac munca bine. Am avut un început foarte bun, acum e clar că suntem într-o scădere.

Pe un antrenor îl țin rezultatele, asta e clar. Nu știu, trebuie să întrebați conducerea. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine, încerc să redresez corabia. Asta este viața, se poate întâmpla orice. N-am niciun fel de problemă”, a spus Liviu Ciobotariu, după CFR Cluj – Sepsi 3-0.