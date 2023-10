”Vă e teamă de demitere?” Ciobotariu, răspuns sincer: ”Asta e viața antrenorilor”

Liviu Ciobotariu e în pericol să fie demis de la Sepsi. Echipa care a ajuns până în playoff-ul Conference League în această vară a pierdut patru meciuri la rând, în seria cu Universitatea Craiova, FCSB, Farul și CFR Cluj.

Liviu Ciobotariu, despre o posibilă demitere

În aceste patru meciuri, echipa a încasat 12 goluri și a marcat doar patru goluri. De când echipa a fost eliminată din Conference League, la finalul lunii august,

, acesta a spus că nu se teme să fie demis, deoarece aceasta este soarta antrenorilor. El crede că prima repriză a meciului a fost una bună pentru elevii săi. În același timp, el spune că forma proastă a jucătorilor săi este o sursă de presiune și trage semnale de alarmă pentru a se ieși cât mai repede de aici.

”E un rezultat greu de digerat. A venit într-un moment greu al nostru. Legat de joc, la 3-0, nu poți să spui că ai avut o evoluție satisfăcătoare. Scorul este mare.

Am avut o primă repriză reușită, posesie bună, am avut situații de a marca, dar a venit acel minut 40 când am primit penalty. Le-am spus băieților să continuăm să jucăm. Am mai avut două situații uriașe de a marca, bara lui Ștefan și ratarea lui Ștefănescu.

Este o situație apăsătoare, o situație grea. Va trebui să ieșim foarte repede de aici. E clar că ne-am pierdut moralul, ne-am pierdut încrederea. Chiar dacă încercăm să pasăm, avem multe momente în joc în care dăm dovadă de nesiguranță. Asta se vede și în rezultat.

Va trebui să remediem cât mai rapid. Eram echipa cu siguranță defensivă. Nu primeam gol. Acum, lucrurile s-au schimbat. La orice acțiune încasăm gol. Asta vine din neîncrederea jucătorilor, își pierd capul.

Este presiunea rezultatului, e cea mai importantă. Putem găsi scuze, că am întâlnit cele mai bune echipe, care se vor bate cu siguranță la titlu, dar nu e o scuză pentru noi. Dacă vrem să fim în primele șase, ar trebui să arătăm altfel.

Asta este viața noastră, a antrenorilor. Noi încercăm să facem rezultate pozitive. Eu încerc să-mi fac munca bine. Am avut un început foarte bun, acum e clar că suntem într-o scădere.

Pe un antrenor îl țin rezultatele, asta e clar. Nu știu, trebuie să întrebați conducerea. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine, încerc să redresez corabia. Asta este viața, se poate întâmpla orice. N-am niciun fel de problemă”, a fost răspunsul lui Liviu Ciobotariu, după CFR Cluj – Sepsi 3-0.

Ștefănescu, distrus după un nou eșec

este îngrijorat după ultimele patru meciuri ale echipei sale. El spune că acest moment este dureros pentru el și colegii săi. ”Nu am arătat bine deloc în această seară. În ultimele patru meciuri nu am arătat ce trebuie și este îngrijorător.

Este clar că nu trecem printr-o perioadă bună. Primim foarte multe goluri, chiar nu știu ce să mai zic. Mai avem trei zile și jucăm iar aici la Cluj, cu U. Sperăm să ieșim din această pasă proastă.

Am avut o primă repriză bună, dar a doua a fost dezastruoasă. E clar că nu-ți pică bine când nu poți să ieși din 30 de metri. Este dureros, dar în fotbal trebuie să treci și prin astea. Nu mai contează oboseala, ați văzut în ce fel am jucat”, a declarat Marius Ștefănescu.