Liviu Dragnea are probleme grave de sănătate. Ultima veste proastă primită de fostul lider PSD

Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea se înrăutățește, fostul lider PSD având parte de cei mai grei ani din viață după gratii.

Liviu Dragnea și-ar fi făcut recent 4 RMN-uri (zona cervicală, toracală, lombară și la nivelul piciorului) și a aflat că are hernie de disc la nivelul mai multor discuri vertebrale.

Cea mai gravă dintre toate, conform Stiripesurse, e hernia de disc de la nivelul cervical, care necesită operație.

Liviu Dragnea are mai multe hernii de disc

Din cauza acestor probleme de sănătate Liviu Drangea nu este apt de muncă și pierde zile prețioase din viață în penitenciar, pentru că altfel pedeapsa i s-ar reduce în funcție de zilele muncite în închisoare. Dragnea lucrase în perioada iulie 2019 – iulie 2020 la atelierul auto al Penitenciarului Rahova.

Liviu Dragnea ar putea fi eliberat condiționat după 2 ani și 4 luni de detenție, mai ales dacă muncește, însă momentan starea de sănătate nu-i permite acest lucru.

Abandonat de toată lumea din PSD, Liviu Dragnea ține legătura doar cu Codrin Ștefănescu, singurul politician care transmite mesaje în numele lui Dragnea.

Fostul lider PSD ar fi fost infectat cu Covid-19, însă a trecut cu bine peste această boală, anunță Ștefănescu. „Ieri am fost in vizitā la Liviu. Starea sa de sănătate nu s-a ameliorat. A scāpat de Covid, dar are dureri mari la coloanā. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au renunțat la ideea de-al muta forțat in alt județ. Voi și presa ați avut un rol hotărâtor in acest sens”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

„E supus in continuare unui șir lung de abuzuri și nedreptati, dar va rezista pana la capăt! M-a rugat sā vā transmit toate gândurile bune! Primește in continuare scrisori de la voi, pe care le citește ori de câte i se acordā puțin timp. Am transmis și mesajele voastre și pe ale colegilor de partid, care m-au sunat pentru asta! Va voi ține la curent in mod constant!”, a completat Ștefănescu.

Liviu Dragnea a încercat să scape de închisoare

Liviu Dragnea se află în închisoare din 27 mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Dragnea și-a mai epuizat o cale extraordinară de atac la adresa sentinței primite în urmă cu două zile, când ÎCCJ i-a respins cererea de revizuire a sentinței.

„Cu majoritate, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuentul Dragnea Nicolae Liviu împotriva sentinţei penale nr.377/21.06.2018 a ICCJ – Secţia Penală pronunţată în dosarul nr.2628/1/2016. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei“, se arată în decizia instanţei.