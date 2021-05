Liviu Guță divorțează a doua oară, după un an de mariaj. Motivele separării de Roxana

Liviu Guță divorțează pentru a doua oară, după ce s-a căsătorit în mare secret la numai 3 luni după ce s-a despărțit de Iuliana, mama copiilor săi. Artistul a vorbit despre motivele pentru care vrea să pună punct mariajului cu Roxana.

Cunoscutul manelist și frumoasa brunetă și-au unit destinele în luna februarie a anului trecut, cântărețul declarând la momentul respectiv că este îndrăgostit lulea. Sentimentele de iubire nu au dispărut nici acum, dar cu toate acestea căsnicia nu mai poate continua.

Artistul a mărturisit că a depus deja actele de divorț la un birou notarial pentru a realiza toate demersurile necesare. Liviu Guță este convins că s-a grăbit când a luat decizia de a se însura cu Roxana, asta pentru că nu au apucat să se cunoască prea bine.

Liviu Guță se desparte de Roxana. Divorțul are loc după numai 1 an de căsnicie

Liviu Guță susține că nu este vorba de vreo infidelitate, motivele separării fiind cu totul altele. Manelistul crede că el și Roxana vin din lumi complet diferite, certurile dintre ei fiind legat mai mult de relația pe care o are cu copiii și cu vizitele în casa lor.

Cântărețul s-a mutat deja din apartamentul în care a stat în Cluj alături de iubită și este decis să o ia de la zero. Locuiește în Brașov, dar vrea să revină în București unde va sta cu chirie până când strânge banii necesari pentru a-și achiziționa o casă.

Artistul a făcut foarte multe sacrificii pentru cea de-a doua căsnicie, a pus mult suflet și a investit sume importante de bani în locuința brunetei. Cu toate acestea Liviu Guță spune că nu regretă absolut nimic pentru că nu este genul care să scoată ochii.

Manelistul a vorbit deschis și despre motivele care au fost la baza despărțirii de Roxana. Vedeta spune că certurile au început încă de vara trecută, tânăra căutând de fiecare dată motive pentru scandal, unul dintre acestea fiind legat de copiii săi, Mario (12 ani) și Maria (7 ani).

„Vin de la notar, unde am fost să fac o împuternicire pentru divorțul de Roxana. (…) Venim din două lumi diferite. Când mă îndrăgostesc pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta…

M-am grăbit! Important este că am trecut și peste asta. Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat… O iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun. Nu m-a înșelat.

Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor. Nu mă lăsa să mă duc la copii în sensul că… (…) Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine.

Te cerți cu mine fără să îți fac nimic. Se deschideau subiecte de fosta soție, de trecut. Noi chiar voiam să facem copil. Certurile au început din iunie anul trecut”, a declarat Liviu Guță în emisiunea lui Teo Trandafir.