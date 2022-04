Liviu Vârciu, mesaj pentru fani, înainte de Paște: “Să nu faceți prostii după Înviere”

Liviu Vârciu le-a transmis fanilor un mesaj inedit de Paște. Prezentatorul emisiunii Prețul cel bun a ținut să le facă o urare în stilul său caracteristic celor care îl urmăresc pe rețelele sociale

Liviu Vârciu, mesaj pentru fani, înainte de Paște

Artistul le-a urat fanilor sărbători fericite pe rețelele de socializare. a ținut post toată săptămâna și le-a spus celor care îl urmăresc că va merge să se spovedească și să se împărtășească.

“Hai după…hai după, după, după barbă, ai îmbătrânit… Bună dimineața dragilor! Să avem niște sărbători liniștite, Paște fericit și mă, să încercăm să devenim mai buni după săptămâna asta.

Eu am ținut post toată săptămâna, merg la biserică să mă spovedesc, să mă împărtășesc, spun acolo tot.”, a transmis Liviu Vârciu pe .

În continuare, prezentatorul de la Antena 1 a făcut o glumă și le-a spus urmăritorilor să nu facă “prostii” după ce se întorc de la Înviere. Liviu Vârciu spune că el are “hard-ul” gol după ce se întoarce acasă de la biserică.

“Când vin acasă de la biserică, vin cu hard-ul gol, ști, și trebuie să fac cumva să-l umplu. Hai, să nu faceți prostii până după Înviere, da!? După Înviere, adică, că e păcat. Vă pup și vă iubesc!”, a mai spus vedeta.

Liviu Vârciu, împlinit la 41 de ani

La 41 de ani, din toate punctele de vedere. Cu ceva timp în urmă, actorul a vorbit despre relația cu copiii lui, pe care îi iubește foarte mult.

“Sentimentul pe care eu l-am trăit… Eu nu am simțit în viața mea iubirea asta. Cu fii-mea cea mare a fost mai complicat, nu am stat mereu bot în bot cu ea. O iubesc, e viața mea, e sufletul meu, pentru că a fost primul meu copil, eu eram un copil, aveam 20 de ani, când am făcut-o.

Dar cu cea mijlocie, cu Anastasia… Doamne, nu se poate așa ceva, mă ia de la stomac, știe exact ce „butoane’ să apese. Sunt alte trăiri. Sentimentul pe care îl am față de copii e ceva…”, a declarat prezentatorul la , cu ceva timp în urmă.