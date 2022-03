Liviu Vârciu, dar special pentru ziua de naștere a iubitei sale. Ce a primit Anda Călin

Actorul a achiziționat un dar special pentru ziua de naștere a femeii care l-a făcut tată de două ori până acum. Vedeta de la Antena 1 a avut grijă să fie un cadou de neuitat și pe care șatena să-l păstreze o perioadă lungă.

Liviu Vârciu, cadou inedit pentru Anda Călin. Cum a impresionat-o prezentatorul

Liviu Vârciu s-a organizat în așa fel încât la miezul nopții iubita sa, Anda Călin, să primească toată atenția din lume. I-a oferit un buchet superb de flori partenerei sale de viață, dar și o bijuterie cu zodia ei, Berbec.

„La mulți ani, tu, iubire. Ce, nu-ți place cadoul după față!?”, a spus artistul când a observat că iubita sa nu e tocmai încântată de lănțișor. „Ce e ăsta, un V?”, a întrebat Anda Călin care nu și-a dat seama ce reprezintă mai exact pandantivul.

„Nu un V, iubire, e berbec. Zodia ta”, a completat prezentatorul de la Antena 1, în filmarea din social media. „Am crezut că e un V de la tine”, a mai spus șatena.

Ulterior, fostul component al formației L.A. a scos dintr-o pungă un alt cadou pentru partenerei. Este vorba de o sticlă de șampanie, cel mai probabil, inscripționată cu numele Andei Călin.

Vârsta și mesajul „A mea pentru totdeauna, scrise cu cristale Swarovski, sunt cele care completează darul primit de iubita actorului, care s-a bucurat de surpriză.

Liviu Vârciu, aprecieri pentru iubita sa, Anda Călin

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte.

Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos. Avem cinci ani de când suntem împreună, nu am înșelat-o, nu mă înșală. Cum să ai amantă? Eu n-am nervi pentru ea, să mai am încă una…

Ea a mea, am găsit-o, e frumoasă. Noi am avut foarte multe cumpene de relație, dar suntem din ce în ce mai bine. Noi nu suntem din ce în ce mai rău, suntem din ce în ce mai bine”, a spus Liviu Vârciu la Xtra Night Show, în urmă cu câteva luni, notează