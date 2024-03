Liviu Vârciu, pe urmele lui Țiriac! Colecția fabuloasă a vedetei Antena 1: ”Am luat-o razna”

Liviu Vârciu este, de ani buni deja, pasionat de mașinile de epocă. Și, deja, are destul de multe în garaj, iar unele dintre bijuteriile sale sunt folosite chiar și în filmele în care apare. Recent însă a avut o surpriză neplăcută. Una dintre cele mai frumoase piese ale colecției, cu o culoare custom-made, a fost lovită în parcare. Iar autorul e încă necunoscut, dar, spune Liviu pentru FANATIK, este pe urmele lui.

Liviu Vârciu, pasiune ca Ion Țiriac: colecționează mașini de epocă

De ani buni deja, : mașinile de epocă. E adevărat, nu chiar ca Ion Țiriac, miliardarul având un garaj cu sute de mașini, în timp ce vedeta Antenei 1 a reușit, până acum, să cumpere bolizi vechi pe care îi poate număra pe degete.

Cu toate acestea, recunoaște râzând Liviu Vârciu, chiar dacă este la început, nu se lasă. Și, dacă își va permite, va mai cumpăra, când are ocazia, și alte mașini de epocă. E adevărat, ne-a recunoscut el, de fiecare dată când face o asemenea achiziție, trebuie să îi facă pe plac și iubitei sale, Anda. Iar uneori, ceea ce își dorește partenera lui de viață este mai costisitor decât bolidul care ajunge în garaj.

În altă ordine de idei, , acum este pe urmele celui care i-a lovit una dintre comorile colecției. I-a făcut praf aripa și, spune actorul, neplăcerea cea mai mare este că nici măcar nu și-a cerut scuze. Dar, este Vârciu convins, până la urmă va pune mâna pe omul care i-a făcut pocinogul. Și, atunci, îl va taxa așa cum trebuie.

Liviu Vârciu, despre mașini: ”M-am îndrăgostit de treaba asta”

De unde nebunia asta a ta cu mașinile?

– Nu știu de unde e. De la 35 de ani, așa, am făcut un click. Am luat un Alfa Romeo și, de atunci, am luat-o razna. Nu aveam pe atunci mașină, i-o dădusem Andei, să ducă copiii la grădiniță, iar eu am rămas fără. Și mi-am luat una. A fost ieftină, am dat vreo 5.000 de euro pe ea. Mi-a plăcut atât de mult când am văzut ceasurile alea, când am simțit mirosul ăla de benzină, schimbătorul ăla de pe vremuri… Unele mașini nici nu au servo… Dar m-am îndrăgostit de treaba asta și am început să cumpăr.

Ești ca Țiriac…

– Doamne-Ajută să fiu ca Țiriac. Dar nu încă, e cam mult… Sunt 0,000001 % din ce are el.

Și ce zice Anda când tot apari cu câte o mașină nouă, dar veche?

– Acum e cam supărată, sper că i-a mai trecut totuși. I-am spus că de fiecare dată când iau una o duc într-o vacanță. Am reușit, până acum, să o duc în trei vacanțe. Acum vrea tot ceva exotic, să vedem.

Ți-a lovit Nissanul….

– Mi-a lovit Nissanul. Problema că e și mași na de cadru de la Bravo, tată. Și eu trebuie să filmez cu ea, că e mașina de cadru. Și nu se mai poate filma. O să o duc în service, o să o fac pe banii mei. Oricum o făceam din banii mei, chiar dacă îmi dădea asigurarea cine a lovit-o. Așa ar fi fost frumos. Să vină să îmi ceară scuze măcar… Dar, aripă nu mai găsesc și trebuie făcută… Sper să găsesc pe site-uri, ceva…

”Îi băteam obrazul”

Spuneai că ți-ai dori să fii puțin agresiv cu el…

– Nu îl paletam… Îi băteam doar obrazul, eu nu sunt o persoană agresivă. Depinde, poate, dacă e obraznic. Sau dacă aș fi ieșit în momentul acela și fugea. Atunci pote aș fi avut altă discuție cu el. Dar, de obicei, nu sunt agresiv. Mai repede îl lovesc în buzunar, că acolo îl doare cel mai tare. Oricum, mai bine decât să îl lovesc fizic…

Ai făcut rost de filmări?

– Acum trebuie să cer înregistrările de la un vecin de-al meu. O să le văd. Sper că mi le dă. Că dacă nu mi le dă…

Câți bani a făcut din filmul cu care a dat lovitura pe Netflix

Faci un nou film. Continuare de la Zăpadă, ceai și dragoste.

– În mai îl fac, da. Sunt personajele principale care apar și în prima parte, dar sunt în discuții și cu două vedete mari de la Hollywood. Sper să îmi iasă cu amândouă. Nu pot spune despre cine e vorba până nu semnez. Acum, sunt multe surprize cu privire la cine va mai apărea. Sunt în discuții cu vedete…

Cu primul câți bani ai făcut?

– Nu am făcut nicio șmecherie, am făcut vreo 20.000 de euro. Ce să mai bag de acolo? Nici măcar pentru o cameră pentru 21 de zile nu îmi ajunge. Dar am niște bani de-ai mei, puși deoparte, pe ăia o să îi bag pe toți. Mai am și partenerii, mă ajută și ei cu bani, trei sponsori foarte mari care vin și ei.

Vei face profit mai mare decât cu primul?

– Eu nu prea fac film pentru bani. Eu să nu ies în pierdere, nu mă îmbogățesc din film. Îl fac pentru public. Și îl fac pentru că e dragostea mea, e viața mea, e visul meu să fac film. Și nici nu m-au chemat oamenii pe la castiguri, iar ăsta e filmul meu, mă bucur să mă văd în cinema.