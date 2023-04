Liviu Vârciu, vacanță de lux în Maldive. Câți bani a scos din buzunar pentru un sejur de poveste

Liviu Vârciu este de departe unul dintre cei mai apreciați actori, dar și prezentatori tv din România. Îl cunoaștem bine din nenumărate seriale de succes, dar și prin prisma emisiunilor pe care le-a prezentat de-a lungul anilor.

Liviu Vârciu, vacanță de vis în Maldive

Iată însă că a venit momentul ca prezentatorul tv să se mai și relaxeze. Astfel, o vacanță era chiar alegerea potrivită atât pentru el, cât și pentru partenera lui de viață.

Liviu Vârciu și Anda Călin au petrecut zile de vis în Maldive. De asemenea, cei doi au avut grijă să împărtășească cu urmăritorii lor mai toate momentele în care s-au amuzat ori s-au distrat pe cinste. Deși actorul spune că are o soție destul de pretențioasă, iată că cei doi au reușit să ajungă la un numitor comun.

Astfel, în fiecare zi din vacanță, cei doi au avut grijă să vadă mereu ceva nou. Liviu Vârciu și Anda Călin au profitat de fiecare frumusețe oferită de această insulă. Actorul a fost evident și fotograf în mare parte a timpului, având în vedere că partenera lui de viață nu a vrut să rateze nicio ocazie de a face o fotografie frumoasă.

Totuși, în stilul său caracteristic, lui Liviu Vârciu părea că nu prea i-a convenit că a fost pus ”la treabă”. Chiar și așa, actorul s-a bucurat de o vacanță de vis. .

De asemenea, el le-a mai dezvăluit fanilor săi, printre altele și următoarea ”escală” pe care o va face. Liviu Vârciu și Anda Călin nu se opresc doar aici. Cuplul a vizitat totodată și Dubai, o destinație la care mulți doar visează.

Câți bani a cheltuit actorul, doar pentru activități

”Trebuie să vii, că e superb. Ceva ieșit din comun. Dacă vii cu nevastă-ta, are pretenții, E cea mai tare locație în care am fost vreodată. Bine, am fost și eu în multe…Mergem în Dubai, mai stăm două zile.”, a spus Liviu Vârciu, pe Youtube.

Și totuși câți bani au cheltuit cei doi pentru o vacanță de vis? Lăsând la o parte cazarea, mâncarea și evident zborul cu avionul, Liviu Vârciu a fost destul de generos. Mai exact, prezentatorul tv a scos din buzunar în jur de 646 de euro.

Ce se încadrează în această sumă? Distracțiile, dar și activitățile de care s-au bucurat el și Anda Călin. Iar având în vedere ci cei doi au fost destul de activi, se poate spune că efortul financiar a meritat. Fericirea oricum poate fi citită pe chipul ambelor vedete.