Locul din România care atrage turiștii ca un magnet. Este una dintre cele mai faimoase destinații turistice rurale din lume

Un sat din România se numără printre cele mai faimoase destinații turistice rurale din lume. Turiștii îl adoră datorită peisajelor de vis, iar tradițiile și obiceiurile nu au dispărut. Unde se află, mai exact, acest loc?

Locul din România care a fost desemnat unul dintre cele mai faimoase destinații turistice rurale din lume

Există o comună din Mărginimea Sibiului care a devenit din toată lumea, în urma competiției “Best Tourism Villages”, a Organizației Mondiale a Turismului.

Este vorba despre comuna Rășinari, care s-a clasat în topul celor mai bune destinații rurale la nivel global, care cuprinde 32 de finaliste ale competiției, din cei 136 de concurenți din 57 de țări ale lumii.

Este pentru prima oară când un sat românesc primește această distincție. În general, oponenții sunt stațiuni și așezări din state renumite la nivel mondial în turism. Printre acestea se numără Italia, Spania, Elveția, Austria, Portugalia, Maroc, Mexic și China.

Bogdan Bucur, primarul din Rășinari, a explicat că rețeta succesului trebuie să îmbine fondurile europene cu turismul. În ultimii zece ani și jumătate, comunitatea a fost dezvoltată cu ajutorul banilor europeni.

“În principal, fondurile europene ne-au ajutat să realizăm rețeaua de apă și canalizare, în aproape toată localitatea, fiind cel mai important dintre proiecte. Tot la fel am achiziționat și o mașină de pompieri, un utilaj pentru deszăpezit care vara se ocupă de măturarea străzilor, am construit o grădiniță, am refăcut drumurile forestiere, avem peste 10.000 de hectare păduri, am reabilitat zona din fața Căminului Cultural pe care l-am dotat cu sonorizare și am achiziționat costume pentru ansamblul de dansuri, ca să menționez doar o parte dintre cele mai importante realizări pe fonduri europene”, a declarat edilul, potrivit .

Aceasta nu este singura distincție obținută de comună. În 2015, Rășinari a mai câștigat pentru Mărginimea Sibiului un premiu la nivel european ca “Destinație EDEN (Destinație europeană de excelență – n.red.) în turism și gastronomie locală”.

Turiștii sunt încântați de Rășinari

În plus, în satul Rășinari. Există peste 25 de pensiuni turistice în interiorul localității. Totodată, multe altele au fost construite sau se află în construcție pe drumul care duce către stațiunea montană Păltiniș, care leagă cele două așezări.

În Rășinari au fost organizate numeroase evenimente culturale și sportive, care au contribuit la dezvoltarea turismului. În această primăvară se va organiza o competiție de alergare montană cu cros, semi-maraton, maraton și ultra-maraton. De altfel, va avea loc și un festival de mâncare și băutură, și anume “Festivalul Brânzei și al Țuicii”.

Mai mult, turiștii pot descoperi obiectivele și traseele turistice printr-o vânătoare de comori, fiind invitați de o aplicație Questo. Zona este dezvăluită cu ajutorul tehnologiei, dar și prin intermediul jocurilor interactive.

În materialul de prezentare al Rășinarului mai sunt menționate și cele 18 state ale Mărginimii Sibiului, “o regiune etnografică unică a României”, din sudul Transilvaniei, de la poalele Munților Cindrel și Lotru.

Au mai fost amintite și alte tradiții locale, cum ar fi păstoritul. Brânza locală reprezintă un produs emblematic al satului. Preparatul este sărbătorit prin Traseul Brânzeturilor din județul Sibiu, precum și în cadrul festivalurilor de gastronomie. Există și alte atracții culturale, cum ar fi casele memoriale, Muzeul Satului Etnografic și ansamblul local de dansuri populare tradiționale.