Locul din România care impresionează în acest moment. Ce spectacol fascinant atrage turiștii ca un magnet

Vremea neobișnuit de caldă de la începutul anului i-a făcut pe mulți români să se orienteze către stațiunile de la malul mării. Meteorologii au anunțat că anul 2024 a debutat cu temperaturi potrivite mai degrabă pentru perioada de mărţişor. Pentru a profita de vremea frumoasă, turiștii s-au plimbat pe plajă. La Eforie Sud, aceștia au putut admira și lebedele sosite la mal, iar din peisaj nu au lipsit nici pescărușii!

Locul din România care impresionează la început de an

! În acest an, marea a devenit pentru unii mai atrăgătoare decât muntele, iar sute de români au ales să petreacă pe litoralul românesc. Au fost temperaturi de primăvară, iar turiștii s-au plimbat pe faleze și chiar au făcut baie în mare.

Multe persoane au ales să meargă la Eforie Sud, acolo unde au putut admira și zecile de lebede sosite la mal. Acestea au creat un spectacol uluitor în golful Capul Turcului, cei mai bucuroși fiind copiii, care s-au apropiat de lebede, iar unii le-au dat și de mâncare.

În această perioadă, care ajung în zonă în luna ianuarie. Mai mult de atât, specialiștii susțin că lebedele ar putea rămâne acolo până la primăvară, ținând cont că temperaturile sunt destul de ridicate în această perioadă.

Lebedele au luat cu asalt golful Capul Turcului din Eforie Sud

Lebedele își fac apariția, în fiecare iarnă, în golful Capul Turcului, pentru că este o zonă ferită de vânt și îngheț. De mai bine de 10 ani, păsările migratoare se apropie de mal și primesc liniștite hrana oferită de oameni, de la pâine la cozonac. Turiștii le admiră și le fotografiază de aproape.

„Noi avem lebedele noastre și vara și iarna, dar cele de la Eforie nu sunt ale noastre. Specia generică de lebede sunt cele ce vin iarna la Capu Turcului, ele sunt niște lebede mai mici care doar iernează la noi. Merg și cuibăresc în țările din nord. Lebedele de la eforie sunt micuțe, gălăgioase și gregare, adică dornice de a sta în grup. Ele vin în fiecare iarnă și dacă nu este frig nu este cazul să le hrănim, le privim.

S-au învățat să mănânce pentru că vin mulți oameni și le hrănesc, iar acolo după ce pleacă lebedele vin pescarii și caută râma de mare fiindcă dejecțiile lebedelor împreună cu hrana care se aducă generează o cultură de râmă de mare”, a precizat Adrian Bîlbă, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, potrivit

Și berzele au poposit pe plajele din Eforie Sud. Cei care sperau la un Revelion alb pe litoralul românesc au putut admira berzele, care prevestesc primăvara din luna ianuarie. Turiștii ajunși aici au fost uimiți de spectacolul oferit și de păsările de apă.

„Prima dată când am ajuns aici am fost puţin dezamăgit de faptul că nu este zăpadă şi am zis: din nou vreme de Paşte. Noi ne aşteptam să mergem la schi, dar am ieşit pe faleză la plimbare.”, a mărturisit o turistă.