Locul în care copiii nu au voie afară după ora 23:00. Nici măcar cu acordul părinților nu pot rămâne la joacă

Austria este țara în care minorii nu pot ieși din casă după ora 23:00. Acest lucru nu se poate întâmpla nici cu aprobarea părinților. mai mici de 14 ani nu au dreptul să se plimbe sau să stea în parcuri mai târziu de acest interval.

Potrivit , regula este reglementată prin lege de câțiva ani buni. În plus, Legea privind protecția tinerilor mai arată că cei care au vârste curprinse între 14 și 16 ani au voie să stea mai mult afară, dar să nu depășească ora 01:00.

Acest lucru a fost stabilit încă de la începutul anului 2019. Copiii nu au voie să iasă din casă nici măcar dacă părinții sunt de acord cu un program mai liber și mai relaxat. Legea controversată este în avantajul celor mici.

În aceeași notă, autoritățile din Austria mai anunță că tutorii legali pot impune perioade de ieșire mai stricte pentru minori, dar nu și unele generoase. În prezent, nu se știe dacă există sancțiuni pentru cei care încalcă legea.

Austria, reguli severe pentru copii

Austria are foarte multe reguli severe pentru copii. Una dintre acestea mai spune că cei care au vârsta sub 12 ani nu au dreptul să circule pe drumurile publice pe bicicletă. Aceștia pot face această activitate numai dacă se află sub supravegherea unui adult.

Persoana însoțitoarea trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Singura excepție este atunci când cei mici se află la un concurs de ciclism sau dacă au trecut cu test cu brio. În felul acesta pot ieși pe stradă cu bicicleta de la vârsta de 10 ani.

Concret, legea spune că testul de ciclism poate fi susținut la vârsta de nouă ani dacă elevii sunt în clasa a IV-a. Acesta se dă la școală, în cadrul programului de educație rutieră. De asemenea, copiii trebuie să învețe regulile poliției rutiere și să dea un test pentru a primi permisul.

O altă regulă strictă din Austria interzice folosirea transportului în comun de către copiii cu vârsta sub 6 ani. În aceste condiții există unele companii de transport care asigură serviciu de escortă pentru copii pe unele linii de cale ferată.