Locul unic din Europa care a lăsat-o fără cuvinte pe Ioana Ginghină. Peste ce a dat într-o peșteră străveche: „Cea mai mare din lume”

Ioana Ginghină trăiește vara dinaintea nunții din plin! Actrița de teatru și televiziune are parte de o vacanță de zile mari, alături de fiica ei, Ruxi, și viitorul soț, Cristian Pitulice. Vedeta a colindat unele dintre cele mai frumoase locuri din Europa. A vizitat orașe și a văzut peisaje care au lăsat-o fără cuvinte.

Ioana Ginghină a dezvăluit jurnalul ei de călătorie, pentru FANATIK. Pe unde s-a plimbat și ce a impresionat-o

Despre aventura ei, una care va ține până la Sfânta Maria, căci actrița până pe 15 august, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK. Ioana Ginghină ne-a dezvăluit itinerariul ei de poveste. A trecut prin locuri splendide pe care nu le va uita niciodată.

ADVERTISEMENT

Acum, actrița este în Italia, însă nu e singura țară în care s-a bucurat de momente frumoase alături de oamenii ei dragi. Ioana a dezvăluit că vacanța a suferit niște modificări din cauza examenelor pe care Ruxandra le-a avut de susținut. A ales această perioadă și pentru că teatrul unde e angajată îi permite concediul în luna august.

„Din cauza examenelor pe care le-a avut Ruxandra, a trebuit să ne schimbăm rutina vacanțelor”

„Sunt multe de povestit despre această vacanță, care nu a fost doar în Italia. Din cauza examenelor de clasa a 8-a pe care le-a avut Ruxandra anul acesta, a trebuit să ne schimbăm rutina vacanțelor din vara aceasta. Ca orice angajat la teatru, am posibilitatea să îmi fac vacanța dor când este și instituția în vacanță. Așa că vacanța pe care o împărțeam în două, anul acesta am fost nevoiți să o facem dintr-o singură bucată. Așa am ajuns să plecăm cu mașina și să explorăm o parte a Austriei, respectiv SalzburgerLand și o parte a Italiei”, a povestit Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În călătoria ei, a explorat vrăjitoarea vale a Dunării, cu drumurile sale șerpuite. A văzut peisaje care par a fi desprinse dintr-un tablou, după cum ne descrie actrița. „Am fost fermecați de Durnstein, un orășel pitoresc ce se mândrește cu o frumusețe rustică, străduțe înguste și o priveliște splendidă asupra Dunării și a viilor ce o înconjoară. Ne-am cazat în Flachan, o stațiune montană situată la o altitudine de 920 de metri, în centrul landului Salzburg”, ne-a spus Ioana Ginghină.

„Am fost martorii unui spectacol de neegalat”

A doua zi, și-a călăuzit pașii spre castelul medieval din Maitendorf. Acolo, bruneta și familia ei au îmbrăcat costume medievale, pătrunzând în atmosfera unei lumi de mult uitate, dar care a devenit prezentă prin prezentarea interactivă a istoriei acelui loc, în interiorul castelului. În continuarea jurnalului ei de călătorie, dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, Ioana Ginghină ne-a zis că a cucerit și un vârf de munte, Grießenkareck, printr-o călătorie cu telecabina. Apoi, vedeta a explorat și Canionul Liechetnsteinklamm.

ADVERTISEMENT

„Am fost martorii unui spectacol natural de neegalat. Cascada este extrem de impresionantă, iar traseul prin cheile Liechtensteinklamm este o bucurie pe care cu siguranță o vom ține minte. Sâmbăta am plecat la oraș, chiar în Salzburg. Am fost impresionați de casa în care s-a născut Mozart, de frumusețea grădinii Mirabell și de măreția fortăreței Hochensalzburg”, mai precizează Ioana Ginghină în jurnalul ei de călătorie.

În Salzburg, a profitat de magazine și a făcut puțin shopping. Pe urmă, la castelele Kaiservilla și Golling a prins-o ploaia! „Trebuie menționat că a cam plouat zilnic, cu bun simț doar către seară, dar am avut două zile în care ploaia ne-a cam încurcat treburile. În următoarele zile am mai vizitat și cetatea Hohenwerfen, unde am avut parte de mai multe surprize. Una a fost să aflu că această cetate impresionantă a fost practic castelul Adler din filmul “Where Eagles Dare” cu Richard Burton și Clint Eastwood. Apoi am avut parte de un spectacol cu vulturi extrem de spectaculos. Am postat pe contul meu de Instagram câteva poze și video-uri”, a continuat Ioana Ginghină, împărtășindu-ne experiențele voiajului ei.

Locul din Europa în care Ioana Ginghină a rămas mută de uimire: „Lumea Giganților de Gheață”

În aceeași zonă, vedeta a dat peste un loc care a lăsat-o fără cuvinte. E vorba despre cea mai mare peșteră de gheață din lume, o construcție a naturii pe care o recomandă cu drag turiștilor.

ADVERTISEMENT

„În aceeași zonă, dar ceva mai sus am găsit cea mai mare peșteră de gheață din lume. Este vorba despre Eisriesenwelt (în germană “Lumea Giganților de Gheață”). Este o peșteră naturală din calcar și gheață situată în Werfen, Austria, la aproximativ 40 km sud de Salzburg.

Vizita în peșteră a fost cu adevărat o experiență unică. Gheața sculptată de natură în forme nemaivăzute, lumina care se reflectă în cristalele de gheață, un spectacol de culori! Toate acestea ne-au lăsat cu adevărat impresionați. Apoi am luat-o spre sud, cu destinația Marea Adriatică.

Pe lista destinațiilor s-a aflat și micul stat San Marino

Am ales să nu ne grăbim, să ne bucurăm de fiecare kilometru parcurs. Prima oprire a fost în inima regiunii Veneto, în Padova, un oraș cu o istorie bogată și o atmosferă vibrantă. Străduțele pitorești și piațetele animate din Padova ne-au încântat cu un mix unic între tradițional și modern. Apoi am ajuns în Bologna, “orașul roșu” din nordul Italiei. Acoperișurile roșii, fațadele vibrante și străduțele înguste ne-au oferit un peisaj de vis. Următoarea noastră destinație a fost Rimini, o perlă a Mării Adriatice. Am fost impresionați de podul Tiberius. E o capodoperă arhitecturală ce datează din era romană, și de Arco d’Augusto, cel mai vechi arc roman conservat .

Am încercat, de asemenea, bucătăria locală, de la delicioasele paste la vinul îmbietor , fiecare masă a fost o adevărată sărbătoare a gusturilor. Și să nu uităm de gelato, desertul perfect pentru o zi caldă de vară. Am ajuns și în inima Europei, în minunata republică San Marino. Acest mic stat, înconjurat de Italia, este plin de surprize . De la străduțele sale pitorești, la vechile sale fortărețe care domină dealurile… Totul este încărcat cu istorie și frumusețe. Vacanța continuă până pe 15 August. Așadar, încă ne bucurăm de mare și soare”, a mai relatat Ioana Ginghină, pentru FANATIK.