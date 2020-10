Loredana Chivu, de urgență la spital, pe perfuzii. Ce afecțiune i-au depistat doctorii

Loredana Chivu a ajuns de urgență la spital după ce s-a plâns de dureri acute în zona spatelui, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii.

Loredana Chivu, de urgență la spital. Are pietre la rinichi

Nu este prima oară când fosta asistentă a lui Dan Capatos are probleme de sănătate. În ultimii ani, vizitele ei la spital au fost tot mai dese, însă de data asta e vorba despre un alt necaz.

Anunțul despre suferința ei a fost făcut chiar de divă, explicând cu ce simptome s-a confruntat și ce i-au făcut doctorii pentru a o pune pe picioare.

„Totul a început în urmă cu două zile când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. Ieri, în timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență”, povestește vedeta de televiziune.

„Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea”, a completat Chivu la Antena Stars.

Vedeta a încercat să se sinucidă în 2018

Una dintre vizitele de acum mai bine de doi ani pe care a făcut fosta asistentă tv la spital a fost cauzată de o tentativă de sinucidere, acesta fiind cel mai dificil moment cu care aceasta s-a confruntat în ultima vreme.

Vedeta ar fi încercat să ia mai multe pastile de somnifere, iar starea ei s-a agravat și, în cele din urmă, a fost nevoie de intervenția medicilor.

Pe lângă această tentativă de suicid, vedeta a ajuns de mai multe ori la urgențe din varii motive, însă niciodată nu a primit un diagnostic atât de dur pe cum cele despre care vorbește acum, cele mai multe probleme anterioare fiind acuzate de tot felul de lipsuri de vitamine.

