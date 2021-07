Loredana Chivu, învinsă în instanță de clinica unde ar fi fost mutilată! Ce au decis judecătorii

Loredana Chivu a suferit o primă înfrângere în instanță. Fostei asistente Tv i se interzice să mai vorbească despre clinica unde s-a operat sau despre medici, pe tot parcursul procesului.

ADVERTISEMENT

Clinica medicală a dat-o în judecată pe Loredana Chivu, după ce aceasta a spus că un medic ar fi mutilat-o. În același timp, blondina a mers și ea în instanță și a cerut daune morale de aproape 300.000 de euro, dar și despăgubiri materiale.

Loredana Chivu, învinsă în instanță de clinica unde ar fi fost mutilată!

Fosta asistentă a lui Dan Capatos a mers la o clinică privată din București, pentru injectare fesieră. Blondina a început să acuze dureri cumplite, pentru că spune ea, un medic i-ar fi injectat substanțe ieftine.

ADVERTISEMENT

De aici a început un întreg scandal, care a ajuns în instanță. Luni s-a luat o primă decizie în acest caz. Magistrații i-au interzis să mai facă orice fel de declarații pe durata procesului.

“Admite cererea. Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei, invocată de către pârâtă prin întâmpinare.

ADVERTISEMENT

Admite cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale. Obligă pârâta la respectarea obligației de a nu face, asumată prin contractul de prestări servicii în regim barter nr. 244/18.08.2020 și actul adițional nr. 1/28.09.2020,

în sensul de a se abține de la desfășurarea oricăror acţiuni sau fapte menite să ducă la nerespectarea obligațiilor contractuale, de a nu prejudicia imaginea reclamantei și a mărcilor înregistrate deținute de aceasta”,

ADVERTISEMENT

Ce despăgubiri a cerut Loredana Chivu

Mai multe vedete au declarat că au avut probleme după ce au mers la clinica din București. și-a injectat un nou ser, dar apoi a avut dureri foarte mari și a fost obligată să umble bandajată pentru a nu se infecta.

În martie 2021, avocații Loredanei Chivu au depus dosarul la Judecătoria Sectorului 1 din București. Daunele morale cerute de blondină se ridică la 300.000 de euro, iar despăgubirile materiale la 40.000 de lei. Loredana Chivu a fost la rândul ei chemată în judecată de clinică.

ADVERTISEMENT

“Pe 22 martie l-am dat în judecată pe patronul clinicii, Valentin Burada. Este un proces civil. Eu am suferit multiple operații. Mi-am pus aqua feeling, o operație non-ivazivă, așa spunea el.

În urma acelei intervenții am suferit mai multe infecții și mai multe operații. Am fost la un pas de moarte și am hotărât să îl dau în judecată”, a declarat Loredana Chivu. pentru Antena 3.