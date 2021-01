Loredana Chivu revine în forță. Imaginea de infarct cu care sucește mințile fanilor

Chiar dacă apare tot mai rar pe micul ecran, Loredana Chivu este extrem de activă pe rețelele de socializare și își răsfață admiratorii cu fotografii în ipostaze care mai de care mai… amețitoare.

Nu ne credeți? E de ajuns să vedeți cea mai recentă imagine postată și vă veți convinge cu siguranță. Nu de alta, dar formele ei au încins până și plajele din Dubai, unde blondina s-a refugiat pentru a scăpa de frigul din România.

Cu un așa trup, nu e de mirare că bărbații roiesc în jurul ei mai ceva ca albinele la stup. Numai unul a reușit, însă, să îi fure inima. Dragostea este atât de puternică încât verigheta de pe degetul său aproape că nici nu mai contează.

Loredana Chivu a încins Internetul. Uite cum a putut să se fotografieze

Îmbrăcată doar cu un costum de baie minuscul, care a avut grijă să-i lase la vedere nu doar bustul generos, ci și zona intimă, Loredana Chivu a făcut ca imaginația internauților să zburde mai liberă ca oricând.

„Yummy. Ești superbă”, „Top. Arăți senzațional” sau „Superbi sâni ai, frumoaso”, sunt doar câteva dintre comentariile acestora.

Câte operații estetice are, de fapt: „Cinci intervenții chirurgicale”

Până la cei 31 de ani ai săi, blondina s-a „tunat” de nenumărate ori și nu îi este deloc rușine să recunoască public acest lucru. Ba chiar se bucură nespus de felul în care arată, chiar dacă intervențiile chirurgicale au costat-o o mică avere.

„Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului.

Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. Am vorbit la tine în emisiune despre problema la sâni.

În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. Nu, nu am cercei în sâni”, a dezvăluit Loredana Chivu.