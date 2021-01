Loredana Groza a făcut furori printre turiști în Tulum cu ținuta ei îndrăzneață. Artista a postat totul pe Instagram

Loredana Groza face furori în Tulum, Mexic, locul deja preferat de vedete, unde l-a luat cu asalt de câteva zile și de unde își încântă fanii cu imagini îndrăznețe. Ultimele fotografii o arată printre turiști, îmbrăcată într-un costum de baie minuscul.

Jurata X Factor se bucură de soare, zile senine și are o energie cu care reușește să-i facă pe toți cei care o înconjoară să zâmbească și să fie martori la distracție. În Tulum, Loredana Groza a realizat o serie de ședințe foto în costume de baie.

Punctul culminant l-a reprezentat plimbările printre turiști, unde apare în ținute îndrăznețe, artista defilând pe plajă ca pe podium. Cei din jur au fost eclipsați de frumsețea ei. Cu sau fără operații estetice, Loredana Groza arată demențial la cei 51 de ani pe care-i are, având o siluetă demnă de invidiat, corp de sirenă de parcă ar avea 20 de ani.

De altfel, cântăreața a luat parte la o petrecere, unde nu a stat mult pe gânduri, s-a urcat pe mese și pe scaune și a dansat cu foc.

Loredana Groza, acuzată că a exagerat cu intervențiile chirurgicale

Artista arată mult mai tânără, semn că medicul estetician și-a făcut treaba, în cazul ei. Cu toate astea, Loredana Groza susține că nu are intervenții chirurgicale.

„Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație…”, a precizat Loredana Groza într-un interviu pentru VIVA!.

Chirurgii recunosc intervențiile Loredanei Groza

Nico Ferariu, chirurg estetician: „Noi nu știm de ce a considerat să facă acest statement, dacă a fost agasată, poate abuzată într-un fel și poate mulți au fost prea curioși. Eu o felicit pe Loredana pentru că întotdeauna a fost atentă cu esteticul și cu aspectul conform vârstei.

Dacă ne uităm pe fotografii, din fotografii eu observ că există îmbunătățiri la nivelul sprâncenelor, pleoapei superioare, buzelor, nasului, al liniei mandibulare. Cum au fost aduse aceste îmbunătățiri, acest lucru se stabilește când pacientul este față în față cu chirurgul și fiecare pacient beneficiază de confidențialitate absolută”