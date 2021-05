Loredana Groza, o nouă ipostază rușinoasă. A rămas fără tricou și a făcut totul public

Loredana Groza este protagonista unei noi ipostaze rușinoase, după ce în ultima vreme a ajuns în atenția publică datorită ținutelor sale. Cântăreața a rămas de această dată fără tricou și a făcut totul public.

Blondina este nonconformistă și nu se ghidează după nicio regulă, dovadă că deși are 50 de ani se comportă ca o adolescentă. Artista reușește să atragă toate privirile, însă din păcate, de cele mai multe ori nu din punct de vedere pozitiv.

Vedeta este criticată tot mai des prin prisma imaginilor sale, acum postând recent o filmare în care i se vede bustul. Loredana Groza apare cu un tricou scurt de culoare albă, fără să aibă nimic pe sub, în timp ce le spune fanilor ceva despre șampanie.

Loredana Groza, iar în atenția fanilor. A apărut cu sânii goi

Gafa Loredanei Groza are mare legătură cu ținuta, tricoul jucându-i câteva feste pentru că a lăsat la vedere mai mult decât ar fi trebuit. Așa a ajuns frumoasa blondină pe Instagram cu sânul drept descoperit, filmarea făcând deliciul internauților.

Vedeta nu s-a lăsat deranjată de acest detaliu ”minor” și tot a încărcat postarea pe rețelele de socializare. De altfel, nu este pentru prima oară când apare în ipostaze rușinoase pentru că în ziua de Paște s-a pozat în lenjerie intimă în timp ce le făcea fanilor o urare.

„Și-a pierdut mințile de tot”, „Degeaba are vârsta pe care o are!” sau „Mă uimește pe zi ce trece”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor.

Cântăreața originară din Onești este tot mai provocatoare în ultima vreme, însă tinde să alunece pe o pantă deloc bună. Tot mai mulți o aseamănă cu Loredana Chivu, blondina cunoscută pentru rolul de asistentă TV a lui Dan Capatos.

„Loredana e nulă din punct de vedere stilistic. Nulă! Aici nu vreau să aud nimic despre libertatea de a fi tu însuți, gusturi și alte bla-bla-uri. E doar nulă. Nu e nici cool, nici excesivă, nici versaciană, nici experimentală, nici alternativă.

E doar nulă. Piesa e nulă. Putea fi o manea explozivă, simpatică, dansantă. Putea să aibă un mesaj. Nu are. E doar nulă. Nu sunt hater.

Dar mi-e greață să văd cum niște alți cetățeni încearcă cu disperare să justifice un produs nul și să scrie pagini întregi despre nimic, crezând că fac societatea mai bună și că luptă pentru toleranță.

În realitate, ne confruntăm cu un spectacol sinistru, spectacol care nu face altceva decât să țopească și mai tare un peisaj țop prin excelență.

Romica Puceanu se răsucește în mormânt, săraca. Și, by the way, le dădea clasă! Dacă tot vorbim despre stiluri și ritmuri”, a scris în urmă cu câteva zile Maurice Munteanu despre Loredana Groza, pe pagina sa de Facebook.