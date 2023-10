Loredana Groza, prima reacție după ce a apărut în filmul 21 de rubini: ”M-a emoționat până la lacrimi”

Celebra cântăreață de muzică ușoară a avut o primă reacție după ce a apărut în 21 de rubini, alături de nume importante din industria cinematografică românească și internațională. A fost emoționată până la lacrimi.

Loredana Groza a făcut prima declarație despre rolul din pelicula 21 de rubini. Ce a simțit la avanpremiera producției care aduce în prim-plan criza societății românești, de la biserică până la viața politică.

Îndrăgita artistă a vrut să spună câteva cuvinte atunci când s-a aflat pe aceeași scenă cu regizorul Ciprian Mega, care i-a acordat această șansă. Vedeta a jucat rolul unei artiste, în timp ce Daniel Buzdugan este om de radio, la fel ca în viața reală.

„M-a emoționat până la lacrimi filmul tău și toți actorii care apar în film și care au făcut niște roluri incredibile. E un privilegiu pentru mine să fiu în această poveste și să fac parte din acest adevăr pe care tu, atât de frumos și atât de magistral l-ai spus în seara asta prin acest film.

Felicitări și îmi doresc ca mulți români, și nu numai români, oameni din toată lumea, să cunoască și să trăiască această poveste în cinematograf”, i-a spus Loredana Groza preotului Ciprian Mega, notează .

Loredana Groza, printre actorii din 21 de rubini

Loredana Groza nu este singura vedetă care face parte dintre actorii peliculei 21 de rubini care va putea fi vizionată în cinematografele din țară în curând. Din distribuție mai fac parte Dana Rogoz, Adrian Văncică din serialul Las Fierbinți, Magda Catone și Carmen Tănase.

De asemenea, celebrul Mickey Rourke, Elisabetta Pellini și fiul cunoscutului Alain Delon, Anthony Delon, întregesc tabloul peliculei. Acesta din urmă a venit special în România pentru a fi prezent la gala care a avut loc în Băneasa.

În aceeași notă, Mickey Rourke a mărturisit că actorul Dorel Vișan l-a cucerit. Starul american, nominalizat la Oscar și deținător al Globurilor de Aur, a filmat scenele sale în Oradea, împreună cu alți actori internaționali.

„A fost impresionat de jocul actorului român Dorel Vișan, de paleta largă pe care a abordat-o acesta în film, de nuanțe. Greu găsești la Holywood un actor capabil de un asemenea rol, de o abordare atât de profundă”, a declarat Kimberly Hines, agenta oficială a lui Mickey Rourke, mai arată sursa citată.

Anthony Delon, despre 21 de rubini: ”M-am simțit foarte bine”

„M-am simțit foarte bine cu actorii români. Corina (n.r.actrița Corina Moise) a fost o parteneră fantastică și, de fapt, toți au fost ok. M-am simțit foarte bine! Am primit filmul la Paris, dar nu am vrut să-l văd.

Mă gândeam că o să vin să îl văd aici pe un ecran mare, dar apoi nu am avut subtitrare aici, le avem la Paris… Nu înțeleg limba română, dar cred că filmul este foarte bine realizat, e foarte elegant.

Chiar dacă nu înțeleg, e foarte puternic și iubesc partea în limba română, nu cea în engleză. Simt ce se întâmplă și puterea și impactul actorilor. Cred că este un film foarte interesant și bine făcut!”, a spus Anthony Delon pentru .