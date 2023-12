Lorena Ostase, reacţie după victoria cu Japonia: “Nu ştiu cine mai credea în noi! Ne-a fost foarte greu după înfrângeri!”. Video

Naţionala României a obţinut a treia victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin. “Tricolorele” s-au impus cu şi speră să încheie măcar pe locul trei în grupele principale.

Lorena Ostase, reacţie după victoria cu Japonia: “Nu ştiu cine mai credea în noi!”

trei goluri în confruntarea cu niponele şi a vorbit pentru FANATIK şi celelalte publicaţii româneşti prezente la Herning, spunând că nu le dedică victoria fanilor care au mai crezut în echipa naţională:

“A fost cel mai greu să ne revenim mental. Cred că este cel mai important mentalul, pentru a da corpului energia de care are nevoie. Ştiam că vor fi obosite, au venit după un meci foarte bun şi epuizant cu Danemarca.

Ne-am pregătit foarte bine pentru ele. Suntem mândre că am putut să câştigăm. Nu ştiu cine mai credea în noi. Le mulţumesc oamenilor care au venit aici pentru noi, celor de acasă, care ne-au susţinut.

“Ne bucurăm că am putut să ne luăm revanşa”

Ştim că nu este ceea ce am vrut să fie. Aceste echipe asiatice ne pun mereu probleme. Au două viteze în plus faţă de noi. Ştiu că ne-au bătut în ultimii ani, când am jucat cu ele.

Ne bucurăm că am putut să ne luăm revanşa. Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Putem doar să spunem ce va fi. Este foarte greu pentru noi.

Ne vom pregăti pentru meciul cu Polonia. Este ultimul nostru meci aici, pentru unele fete este ultimul meci la naţională. Vrem să ne bucurăm alături de oamenii care sunt aici, să le oferim o ultimă bucurie dacă putem.

“Ne-a fost greu să adormim, să ne trezim”

O victorie ar fi bună pentru moralul nostru, pentru viitor. A fost foarte greu după înfrângerile cu Danemarca şi Germania. Ne-a fost greu să adormim, să ne trezim.

Au trecut două zile şi am reuşit să scoatem din noi totul, să avem o altă energie. S-a văzut. Am avut şi greşeli, dar mă bucur că am putut să câştigăm”, a spus Ostase la finalul meciului.

3 goluri a marcat Ostase cu Japonia

4 puncte a acumulat România în grupa principală III

