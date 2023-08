Louis Munteanu înapoi în SuperLiga?! Gigi Becali a anunțat ce va face FCSB

Aparținând de Fiorentina, dar împrumutat la Constanța, Louis Munteanu a fost un jucător important pentru Farul în sezonul precedent. Acum, el s-a întors la Fiorentina, dar a fost pus în situația de a-și căuta o nouă echipă, iar cea mai sigură destinație ar fi la o echipă de top din SuperLiga.

Se gândește Gigi Becali să îl transfere pe Louis Munteanu la FCSB?

În direct, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gigi Becali a aflat despre disponibilitatea lui Louis Munteanu. al atacantului de la Fiorentina și a explicat dacă urmează să facă mutarea sau nu.

“Nu pot să mă bag peste Gică Hagi. Chiar dacă îmi place jucătorul, nu mă bag. Și așa are el problemele pe care le are. Îi mai fac și eu probleme lui nașu? Nu mă bag. Îl las pe el să îl ia pe Louis Munteanu. Nu are sens să îl iau eu”, a declarat Gigi Becali.

Louis Munteanu înapoi în SuperLiga?!

După prestația din sezonul trecut, pe care a avut-o , Louis Munteanu se poate întoarce în SuperLiga. Atacantul formației din Primavera a fost luat în vizor de mai multe echipe din prima ligă românească. Rapid, Farul, Universitatea Craiova sau FCSB sunt câteva dintre echipele care i s-ar potrivi lui Munteanu.

Potrivit italienilor de la firenzeviola.it, Fiorentina nu a decis încă dacă îl va ceda definitiv pe Louis Munteanu sau în va împrumuta la vreo echipă. Probabil, cea mai bună decizie a atacantului român ar fi aceea de a reveni în SuperLiga, pentru a-și relansa cariera, având în vedere ultima sa performanță în campionatul nostru.

Analiza lui Louis Munteanu

Louis Munteanu are 21 de ani și este un jucător care poate evolua ca atacant, aripă dreaptă și aripă stângă. În sezonul anterior pentru Farul Constanța, Munteanu a marcat 10 goluri și a oferit 6 assist-uri, în 29 de partide. A ajutat semnificativ ca echipa lui Gheorghe Hagi să câștige trofeul de campioană din SuperLiga.

Louis este un produs al Academiei Hagi și a evoluat până acum la Farul și Fiorentina. La formația italiană s-a transferat în 2020, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro. În Italia a evoluat în 40 de partide la echipa Primavera, iar pentru Farul a strâns 56 de meciuri la echipa mare și U19.

Louis Munteanu a strâns 26 de meciuri pentru echipa națională la nivel de juniori și a marcat 7 goluri. Pentru România a evoluat la grupele U16, U17, U18, U19, U20 și U21, iar cu cea din urmă a evoluat și în partidele de la Campionatul European de Tineret, care a avut loc în România și Georgia anul acesta.

În cariera sa de până acum a reușit să câștige 5 trofee importante. 2 titluri de campion cu Farul, 2 Cupe și o Supercupă cu Fiorentina Primavera. Cota de piață a lui Louis Munteanu este de 1.4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt și se află în cel mai bun moment al carierei sale de până acum, din punct de vedere al formei fotbalistice.

