Louis Munteanu, super optimist înaintea „dublei” României cu Kosovo și Elveția: „Vom lua șase puncte din aceste partide”

Louis Munteanu pentru „dubla” din preliminariile Euro 2024 cu Kosovo și Elveția, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Campion cu Farul în SuperLiga și , atacantul este extrem de optimist înaintea celor două partide din deplasare.

Louis Munteanu, la cel mai bun sezon al carierei: „La asta visam când am revenit”

Louis Munteanu a fost împrumutat de Farul în vara anului trecut de la Fiorentina, iar pentru încă un sezon șederea tânărului atacant la Ovidiu. Fotbalistul care va împlini 21 de ani pe 16 iunie a vorbit și despre relația cu jucătorii de la FCSB, convocați la națională.

„Este o mândrie pentru mine și sper să am evoluții cât mai bune și la națională dacă o să fiu folosit. (n.r. a fost cel mai bun sezon al carierei?) Da, mă bucur că am reușit să marchez 10 goluri. La asta visam și când am revenit. Să am evoluții cât mai bune, să marchez și să câștig titlul cu Farul.

La ultimul meci au fost câteva șicanări (n.r. cu jucătorii de la FCSB), dar nu este nimic între noi. Este acolo în meci, dar după trece totul. Este un grup foarte unit aici și sperăm să luăm cât mai multe puncte pentru că avem nevoie foarte mare de ele. Este foarte important. Trebuie să mergem acolo să luăm cele trei puncte și să facem un meci foarte bun”, a declarat Louis Munteanu, potrivit FRF TV.

Louis Munteanu, extrem de optimist înainte de „dubla” României cu Kosovo și Elveția: „Vom obține șase puncte”

România se află pe locul 2 în grupa I după primele două etape din preliminariile Euro 2024. „Tricolorii” sunt la egalitate cu Elveția, însă cu un golaveraj mai slab. Misiunea „tricolorilor” se anunță mult mai dificilă în comparație cu acțiunea din luna martie care a echivalat cu debutul în preliminariile Euro 2024.

România a învins Andorra (2-0) și Belarus (2-1). Totuși, Louis Munteanu este încrezător și a precizat că „tricolorii” pot obține șase puncte după meciurile cu Kosovo și Elveția. „Vom obține șase puncte! După părerea mea, avem o echipă foarte bună.

Mergem să luăm șase puncte. Acesta trebuie să fie țelul nostru și să avem mentalitatea de învingători la echipa națională. Ar fi extraordinar. Sperăm să câștigăm, să facem un meci bun. Asta trebuie să fie în mintea tuturor.

Să fim aici cu mintea, să luăm aceste două meciuri și să încheiem sezonul cu două victorii. Ar fi extraordinar pentru noi. Acesta este visul meu de mic copil, să debutez. Eu dacă aș intra, mi-aș da viața pe teren și cu siguranță o să fac o figură frumoasă”, a spus Louis Munteanu.

Louis Munteanu, despre relația cu Denis Alibec: „M-a ajutat în acest sezon”

Louis Munteanu a fost convocat de Edi Iordănescu și pentru acțiunea României din luna martie, însă atacantul nu a apucat să debuteze în tricoul naționalei. Atacantul împrumutat de Farul de la Fiorentina ar putea debuta chiar în ziua în care împlinește 21 de ani, pe 16 iunie, contra lui Kosovo.

Tânărul atacant ar putea face echipă în atac cu Denis Alibec. Colegi la Farul, Louis Munteanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa experimentatului fotbalist. „Așa cum am spus pe unde am fost, Denis este un caracter foarte frumos, un jucător excelent și s-a văzut în acest sezon că am avut evoluții foarte bune împreună. Cu siguranță și el m-a ajutat în acest sezon”, a încheiat Louis Munteanu.