Lovitură dată de FC U Craiova 1948! Adrian Mititelu și-a adus antrenor din staff-ul celor de la AS Roma

În așteptarea reluarii campionatului, FC U Craiova 1948 a adus un italian în staff-ul lui Nicolo Napoli, care speră să îi califice pe olteni în play-off. Adrian Mititelu a ajuns la o înțelegere cu Sabino Oliva, fost antrenor cu portarii la AS Roma în sezonul 2020-2021.

Oltenii continuă cantonamentul din această iarnă la baza sportivă din Bănie, unde Nicolo Napoli îi pregătește pe jucători pentru următoarele confruntări din campionat. Tehnicianul italian îl are la dispoziție pe terenurile de antrenament și pe

FC U Craiova 1948 i-a găsit înlocuitor lui Eugen Anghel, actual la FC Argeș, și l-a numit pe Sabino Olivo în funcția de antrenor cu portarii. Italianul care i-a pregătit și pe Pau Lopez, Robin Olsem și Antonio Mirante la AS Roma se va ocupa de pregătirea lui Robert Popa și Ionuț Gurău.

„Fotbal Club Universitatea 1948 a ajuns la o înțelegere cu italianul Sabino Oliva, acesta devenind noul antrenor cu portarii al echipei noastre.

În vârstă de 49 ani, antrenorul italian a făcut parte din staff-ul tehnic al lui AS Roma în sezonul 2020/21, fiind cel ce s-a ocupat de pregătirea celor care au apărat poarta formației lupilor. La acel moment, Sabino a antrenat portari ca: Pau López, Antonio Mirante sau Robin Olsen.

De-a lungul carierei sale, acesta a mai trecut pe la formații precum: Genoa, Alessandria, Como, Benevento, Sorrento, KF Vllaznia, Olbia sau Sergeno. Sabino a trecut la treabă deja, el pregătindu-i pe portarii noștri la ultimul antrenament efectuat”, au transmis oltenii pe pagina oficială a Clubului.

Oltenii visează să cucerească un trofeu: „Avem șanse mai mari acolo”

și să câștige un trofeu la sfârșitul sezonului. Acesta a declarat că oltenii au șanse mari de reușită în Cupa României Betano, acolo unde au reușit să treacă de faza grupelor.

„L-am primit bine pe Matheus. Până la urmă a jucat în Brazilia, e brazilian pur sânge. S-a antrenat cu Neymar. Sper să ne ajute și să facem performanță împreună. Plec cu același gând ca în vară, acela de a ne califica în play-off”.

Și Cupa României e importantă. Avem șanse mai mari acolo, dar ne jucăm șansa și pentru play-off cât timp există șanse matematice, vom lupta până la capăt”, a declarat Robert Popa, portorul celor de la FC U Craiova 1948.

Internaționalul român de tineret a declarat că a suferit o ruptură fibrilară pe aductor, motiv pentru care a lipsit în ultimele meciuri din 2022. Robert Popa și-a revenit după accidentarea de pe sfârșitul anului și așteaptă prima partidă după pauza competițională de iarnă.

„Înainte cu două zile de meciul cu CSU, am suferit o ruptură fibrilară pe aductor și din păcate nu am putut să joc niciun meci în luna decembrie.Acum sunt 100% și am început 2023 foarte bine. Mă simt foarte bine și o să dau totul să îmi ajut echipa”, a spus portarul oltenilor.