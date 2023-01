Fostul coleg al lui Neymar, primele impresii după transferul la FC U Craiova 1948: „Fotbalul românesc se potrivește cu stilul meu”. Video

Matheus Mascarenhas a fost transferat de FC U Craiova 1948 în această iarnă, pentru a crea concurență în defensiva organizată de Nicolo Napoli. Brazilianul a declarat că a fost primit cu brațele deschise de olteni și speră să contribuie la atingerea obiectivelor fixate de Adrian Mititelu la formația din Bănie.

Fost coleg cu Neymar Jr., Matheus Mascarenhas se felicită pentru transferul la FC U Craiova 1948: „Este o mare oportunitate”

FANATIK a fost prezent la , unde a participat și Matheus Mascarenhas. Fotbalistul brazilian a mărturisit că trebuie să se adapteze la temperatura și fusul orar din Bănie și a mărturisit că nu a stat mult pe gânduri când a primit oferta de la formația din Bănie.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit, a trebui să mă adaptez la fusul orar. Aici este cam frig, dar sunt bucuros că m-am alăturat echipei. Când am auzit că obiectivul Craiovei este să ajungă în cupele europene am simțit un sentiment de bucurie. Văd aceste lucru ca pe o mare oportunitate de a da tot ce am mai bun.

Nu am stat pe gânduri și am zis să încerc o nouă provocare. Toți m-au primit cu brațele deschise (n.r. la FC U Craiova 1948). Nu cunosc așa de bine orașul, însă cred că voi avea timp să o fac, am certitudinea că voi fi fericit aici”, a declarat jucătorul alb-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Brazilianul a fost transferat de formația finanțată de Adrian Mititelu din țara natală, acolo unde și-a desfășurat o mare parte a carierei. Acesta are o scurtă experiență în Europa la Vitoria Guimaraes și speră ca problemele medicale să nu existe la FC U Craiova 1948.

„Eu am jucat deja în afara Braziliei fără mari probleme, sper că nu voi întâmpina probleme medicale. Sunt încântat, pentru că din ce am văzut, fotbalul românesc se potrivește cu stilul meu de joc. Am de gând să mă antrenez la capacitate maximă”, a mărturisit fostul coleg al starului brazilian.

ADVERTISEMENT

Matheus Mascarenhas, încrezător în propriile forțe: „Pot face o figură frumoasă la Craiova”

Matheus Mascarenhas a semnat o înțelege valabilă până la sfârșitul sezonului 2022-2023 din SuperLiga cu . Oltenii îi pot prelungi contractul jucătorului brazilian în această vară, dacă fundașul stânga se va ridica la nivelul așteptărilor în tricoul alb-albastru.

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a declarat că poate face o figură frumoasă la FC U Craiova 1948, care speră la calificarea în play-off-ul din SuperLiga. Acesta este de părere că fotbalul din Brazilia nu este foarte diferit față de cel românesc.

ADVERTISEMENT

„Vreau să joc cât mai mult și să pot face o figură frumoasă la Craiova. Fotbalul din Brazilia nu este diferit față de cel de aici, dar trebuie să îți placă mult ceea ce faci. Cu multă responsabilitate și muncă poți ajunge să ai șanse mai mari de a te antrena cu cei mai buni din acest sport.

ADVERTISEMENT

Este o mândrie să joci cu fotbaliștii pe care îi vedeai doar la televizor. În ultima perioadă fotbalul este un joc tactic, agresiv câteodată, dar trebuie să întri cu zâmbetul pe buze pe teren. Mă simt foarte bine până în acest moment”, a mărturisit fundașul stânga al oltenilor.

Fundașul oltenilor a împărțit vestiarul cu starurile din naționala Braziliei: „Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea ”

Matheus Mascarenhas a fost convocat la selecționata Olimipică a Braziliei în trecut și s-a antrenat alături de Neymar Jr, Dani Alves și Marquinhos. Fundașul stânga de la FC U Craiova 1948 a mărturisit că este unul dintre cele mai frumoase momente din cariera sa.

„Așa cum am mai spus, vreau să îmi arăt calitățile aici, să profit la maxim de fiecare antrenament. Sunt încrezător că pot ajuta acest grup minunat, iar echipa să își îndeplinească obiectivele propuse. Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea a fost atunci când am avut șansa să mă antrenez cu echipa națională a Braziliei”, a recunoscut brazilianul.

Matheus Mascarenhas a debutat în fotbalul mare la Fluminense, formație de tradiție în campionatul din Brazilia, unde a purtat numărul 16. Acesta a hotărât să evolueze la FC U Craiova 1948 cu același număr, deoarece crede că îi va purta noroc.

„De asemenea, îmi amintesc când am debutat în fotbal la Fluminense. Deși am jucat destul de puțin pentru club, am fost recunoscător pentru șansa primită. Am fost fericit acolo și din acest motiv am ales să port numărul 16 aici. Cu el am debutat pe spate și cred că este un număr care îmi aduce noroc”, a încheiat fundașul stânga.