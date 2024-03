LPF, anunț important după ce UEFA l-a amendat pe Gigi Becali pentru că a pariat la Nordsjaelland – FCSB. Ce riscă pe plan intern

Gigi Becali a fost amendat de UEFA cu 30.000 de euro, după ce patronul FCSB a declarat că a pariat 20.000 de euro la , pe calificarea roș-albaștrilor în play-off-ul Conference League. Finanțatorul liderului la zi din SuperLiga nu mai poate fi sancționat și pe plan intern, susține secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ștefan.

FRF nu-l mai poate sancționa pe Gigi Becali pentru pariul de la Nordsjaelland – FCSB

dictată de Comisia de Disciplină Control și Etică a UEFA, pentru ”participarea la activități de pariuri legate de un meci din competițiile UEFA”.

Contactat de FANATIK, secretarul general al LPF, Justin Ștefan, de profesie jurist, a precizat că patronul FCSB nu va fi judecat și de comisiile Federației Române de Fotbal (FRF).

”Nu am nicio informație din care să reiasă că ar exista vreo procedură la nivel intern. De altfel, este imposibil ca o persoană să fie sancționată de două ori pentru aceeași faptă. Este un principiu de drept aplicabil în toata lumea!”, a explicat oficialul LPF.

UEFA s-a autosesizat și a preluat cazul lui Gigi Becali după ce a discutat cu FRF

Din informațiile FANATIK, după ce Gigi Becali a declarat că a pariat 20.000 de euro pe meciul Nordsjaelland – FCSB, FRF și UEFA s-au autosesizat, iar între cele două foruri a existat un dialog pentru a stabilii ce instituție va judeca acest caz. Forul de la Nyon a transmis că fiind vorba despre o faptă care are legătură cu un meci din cupele europene cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină Control și Etică a UEFA.

”Chiar în momentul în care am deschis dialogul cu reprezentanții UEFA, colegii noștri de la UEFA erau deja informați despre acest subiect, era deschisă o procedură”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu, după declanșarea procedurii împotriva lui Gigi Becali.

Practic, patronul FCSB a scăpat mai ușor la UEFA decât dacă ar fi fost judecat și sancționat de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF. Regulamentul Disciplinar FRF prevede sancțiuni mult mai aspre împotriva pariorilor implicați în lumea fotbalui decât regulamentul UEFA.

Articolul 60 din Regulamentul Disciplinar intern stipulează:

Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

a) interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani;

b) penalitate sportivă de 300.000 de lei (60.000 de euro).

Pentru ce declarația a fost amendat Gigi Becali de UEFA

Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit în stilul să caracteristic că a pariat în joacă 20.000 de euro pe victoria FCSB în partida retur cu Nordsjaelland, din Danemarca, în prima repriză, la scorul de 0-0, atras de cota 7 pentru calificarea roș-albaștrilor. Nordicii i-au aruncat însă banii la coș finanțatorului din Pipera, prin ”dubla” lui Ingvartsen (43 pen., 85).

”Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu.

Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, nu ai voie în România, că se consideră că faci aranjamente. Dar, dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă”, a declarat Gigi Becali, la .