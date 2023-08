FC Nordsjaelland – FCSB, în turul 3 preliminar din Conference League. Misiune grea pentru „roș-albaștri”

Meciul FC Nordsjaelland – FCSB are loc joi, 17 august, cu începere de la ora 20:00, în cadrul Partida decisivă pentru intrarea în play-off începe de la scorul de 0-0 de la București, meci în care FCSB a avut avantaj numeric timp de 35 de minute, dar nu a reușit să trimită nici un șut pe poarta danezilor.

Unde se joacă meciul FC Nordsjaelland – FCSB, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League

Întâlnirea FC Nordsjaelland – FCSB se dispută joi, 17 august, de la ora 20:00, pe stadionul „Right to Dream Park” din orașul danez Farum. Este o arenă micuță, dar dotată după toate standardele UEFA, cu numai 10.000 de locuri, dar cu o acustică foarte puternică. Până în 2012 s-a numit pur simplu „Farum Park Stadium”. Stadionul are gazon sintentic.

Din 2012 a căpătat actuala denumire de „Right to Dream Park”, în onoarea parteneriatului deschis în acel an cu Academia Right to Dream, de unde clubul Nordsjaelland alege cei mai promițători jucători și îi aduce la Farum. Așa s-a întâmplat cu actualul star al echipei, Ernest Nuamah, care la numai 19 ani este unul dintre cei mai vânați atacanți la această oră în Europa.

Cine transmite FC Nordsjaelland – FCSB

Partida FC Nordsjaelland – FCSBse joacă joi, 17 august, de la ora 20:00, pe pe stadionul „Right to Dream Park” din orașul danez Farum, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League. Ea O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Farum va fi o zi rece în comparație cu restul Europei, numai 21 de grade, dar important este că șansele de ploaie vor scădea simțitor după ce cu o zi mai înainte vremea a fost închisă și cu repetate ploi. Va fi o problemă terenul sintetic, mai ales daca a plouat de curând.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Nordsjaelland – FCSB

Antrenorul danez Johannes Thorup are un singur om out, urmare a cartonașului roșu văzut la București, în meciul tur, fundașul centrral Nagalo, care este cel mai bun apărător de profil al lui Nordjaelland, deci este o pierdere importantă. Însă atacul este unul ucigător, marcând cu ușurință cinci goluri în ultima etapă de campionat.

Singurii absenți cerți la FCSB sunt și sud-africanul Ngezana, rămas la București din cauza problemei cu viza, însă Alex Băluță îi dă și el bătăi de cap lui Elias Charalambous. Acesta s-a plâns de dureri la gleznă după ultimul antrenament și a devenit incert.

Cote la pariuri la jocul FC Nordsjaelland – FCSB

Casele de pariuri nu au nici un dubiu asupra echipei care este mare favorită la calificarea în play-off-ul Conference League. Aceasta este echipa daneză, care este așteptată să marcheze goluri în poarta lui Târnovanu. Cota victoriei este de 1,55, iar dacă FCSB ar produce o mare surpriză cota ar fi de 6.00. Șansă dublă „X2” are cotă de 2,45, iar la gol marcat FCSB are 1,70. La calificare, gazdele au 1,25, iar bucureștenii 3,80.

Istoria partidei din tur de la București ar fi putut fi scrisă alttfel în favoarea FCSB, deoarece oaspeții au jucat 35 de minute cu un om mai puțin, după eliminarea unuia dintre fundașii centrali. Dar FCSB nu a putut profita, nu a avut nici măcar un șut pe poartă tot meciul