Gigi Becali, la un pas de dezastru după decizia UEFA. FCSB risca excluderea din cupele europene!

FRF l-a reclamat pe Gigi Becali la UEFA, după ce patronul FCSB a declarat că înaintea returului cu Nordsjaelland a pariat 20.000 de euro pe calificarea echipei sale. Meciul Nordsjaelland – FCSB, disputat la 17 august 2023, s-a terminat 2-0, iar danezii au mers mai departe.

FCSB riscă excluderea

Momentan UEFA l-a amedat cu 30.000 de euro pe Gigi Becali dar FCSB a fost în pericol mult mai mare! A riscat excluderea din cupele europene.FCSB a întâlnit în turul preliminar pentru play-off-ul Conference League pe Nordsjaelland, iar FCSB a pierdut în a doua manșă cu 2-0 după ce în tur a fost 0-0.

după ce Becali a declarat că a pariat pe calificarea echipei sale, iar Comisia de Disciplină Control și Etică a UEFA a analizat cazul și l-a amendat pe Gigi Becali cu 30.000 de euro. Pentru Becali amenda nu este o problemă chiar așa gravă. Dar FCSB risca și excluderea din cupele europene. Forul continental va fi cu siguranță în continuare cu ochii pe liderul din SuperLiga.

Articolul cu numărul 12 se numește Integritatea meciurilor și competițiilor și aranjarea meciurilor. Primul punct spune că toți cei care participă în competițiile UEFA ar trebuie să se comporte:

„Toate persoanele supuse regulilor și regulamentelor UEFA trebuie să se abțină de la orice comportament care dăunează sau ar putea deteriora integritatea meciurilor și competițiilor și trebuie să coopereze pe deplin cu UEFA în orice moment în eforturile sale de a combate un astfel de comportament”, e paragraful din Articolul 12.

Ce sancțiune a primit Gigi Becali după ce a pariat

Comisia de Disciplină Control și Etică a UEFA a analizat cazul și l-a amendat pe Gigi Becali cu 30.000 de euro pentru ”participarea la activități de pariuri legate de un meci din competițiile UEFA”.

Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a povestit că a pariat în joacă 20.000 de euro pe victoria FCSB în partida din Danemarca, pentru că vicecampioana României avea cotă 5 la calificare. Gigi Becali a dezvăluit că a plasat pariul în prima repriză, la scorul de 0-0.

“Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu”, spunea Becali.

Federația Română de Fotbal s-a autosesizat și a înștiințat UEFA cu privire la declarațiile făcute de Gigi Becali

„Federația Română de Fotbal a luat act de declarațiile făcute de domnul George Becali. Având în vedere că acestea fac referire la un meci disputat într-o competiție organizată de UEFA, FRF se află în acest moment într-un dialog cu forul de la Nyon”, anunța FRF la vremea respectivă.