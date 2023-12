Lucescu și-a amintit cum a dus naționala României în turnee în străinătate. „Ne-am antrenat pe acoperișul hotelului”

Mircea Lucescu a povestit cum a revoluționat fotbalul românesc în anii ’80. Fostul antrenor a discutat despre metodele de antrenament pe care le făcea la echipa națională, dar și la Dinamo. Lucescu a mai explicat și cum îi ținea motivați pe jucători.

Cum a revoluționat Mircea Lucescu fotbalul românesc în anii ’80

La SUFLET DE RAPIDIST, la începutul anilor ’80, atunci când a preluat echipa națională. metodele de antrenament, pregătirea, dar și modul prin care îi ținea pe jucători în competiție și cum reușea să creeze grupuri de tineri care să facă performanță la cel mai înalt nivel.

“Am luat echipa națională în 81 în toamnă sau iarnă. Vena după o suită de înfrângeri în deplasare. Vreo 19 înfrângeri. Era foarte greu. Am jucat din 50 și ceva de meciuri, iar 36-37 dintre ele le-am jucat peste hotare. Ca să scape de complex. Același lucru l-am făcut și când am preluat Dinamo. Mă duceam prin Europa, după ce făcusem pregătirea în Germania. Am jucat în Italia, în Elveția, în mai multe.

Ne-am dus cu autobuzul. Dacă era distanța mai mare, opream autobuzul, coboram și începeam alergarea. Mâncam de pe la alimentare și alte magazine sendvișuri pe drum. Așa am făcut performanță la Dinamo. În Italia, Steaua, care era calificată în Cupele Europene, juca cu echipe mari ca Verona, Milan. Noi jucam în fiecare zi cu echipe de divizia C și care erau profesioniste.

Aveam jucători tineri ca Lupescu, Mateuț, Răducioiu, Prunea sau Sabău. Aveau 19-20 de ani și erau un grup tânăr. Așa se crește. Nu poți să îi duci la nivelul acela fără ceva în spate. Era timp în perioada, recunosc că nu erau la fel de multe meciuri. Altceva în perioada aia noi nu aveam. În autobuz eu nu pierdeam timpul și vorbeam cu ei.

Aveam mult entuziasm și îmi doream mult să reușim. Din când în când, pe distanțe lungi chemam pe câte unul în față să facă genuflexiuni. Să se mai dezmorțească”, a povestit Mircea Lucescu.

Cum se antrenau “tricolorii” în Egipt și Salvador

“Îmi aduc aminte că la Paris, fiind antrenorul echipei naționale când am plecat în turneul acela din America de Sud, pe culoarul hotelului, că nu aveam unde, am făcut antrenament. O jumătate de oră am făcut antrenament.

În Egipt, pentru că era o revoluție acolo, ne-am antrenat sus pe acoperișul hotelului. În Salvador, pentru că era tot o revoluție și nu puteam să ieșim din hotel, când se însera îi scoteam la alergare și pe zi făceam pe lângă marginea piscinei. Tot inventam exerciții”, a mai relatat fostul antrenor, la SUFLET DE RAPIDIST.

Lucescu, despre cum trebuie să menții jucătorii competitivi. Messi și Ronaldo, exemple pentru tânăra generație

“Azi nu ar mai merge așa, dar poți să găsești alte metode. Important este să îi simți și să le menții entuziasmul. La Zenit și la Shakhtar, când mergeam vara în pregătiri, inventam tot felul de jocuri și competiții cu ei la piscină. Mă întreceam cu ei pe sub apă să vedem cine câștigă. Îți dai seama și acolo ce capacitate au.

Pe la 65-66 de ani îi băteam. Găseam soluții prin care să le educ capacitatea lor competitivă. Să fie permanent competitiv. Asta face parte din educația unui jucător. Trebuie să ajungi să îi determini ca fiecare moment al lor să fie o competiție. Până la urmă fotbalul ce este? O competiție, în primul rând cu tine. Cea mai importantă.

E o competiție cu mingea, cu adversarul, cu coechipierul, când sunt meciuri. Formarea unui jucător trebuie să fie axată pe competiție. Pe Messi și Ronaldo îi ajută foarte mult faptul că vor să fie mereu numărul 1, asta îi ține la acest nivel”, a explicat Mircea Lucescu, la SUFLET DE RAPIDIST.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și YouTube, joi, de la 10:30. Emisiunea este realizată de cu Robert Niță și Lucian Ionescu.

