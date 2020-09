Lucian Mîndruță critică prezența artiștilor la protestul anti-mască: ”Sunt ca niște copii. Îi dau na-na virusului”

Jurnalistul Lucian Mîndruță îi critică pe regizorul Cristi Puiu și pe actrița Carmen Tănase pentru participarea la mitigul anti-mască.

Protestul a avut loc, sâmbătă, în Piața Universității din Capitală. Manifestanții au cerut ca masca de protecție să nu mai fie obligatorie în instituțiile de învățământ.

“Artiștii care merg la mitingurile anti-mască și anti-Covid sunt ca niște copii”, a scris pe facebook Lucian Mîndruță, care nu este la primul război cu regizorul Cristi Puiu.

Mîndruță îi critică pe Cristi Puiu și Carmen Tănase

Lucian Mîndruță consideră copilăresc gestul celor 2 artiști de a veni la un asemenea protest.

”Sincer, eu ii inteleg pe artistii furiosi pe Covid. Ii inteleg pana si atunci cand se duc sa demonstreze impotriva mastii. Si stiti de ce ii inteleg? Pentru ca am avut copii mici. Imi aduc aminte ca asa faceau si ai mei: cum se enervau, de exemplu, pe treapta de care se impiedicau. Sau pe jucaria care nu se ducea suficent de departe cand o impingeau.

In privinta asta, artistii care merg la mitingurile anti-masca si anti-Covid sunt ca niste copii. Ei ar vrea sa treaca mai repede boala asta si, pentru ca nu au o alta solutie la indemana, ii dau na-na virusului, mastii sau direct guvernului,” a scris pe facebook fostul om de televiziune.

În aceeași postare, Mîndruță afirmă că ”meseriile acestea din show-biz sunt un lux. Se poate trăi fără teatru, se poate trăi fără cafenea, se poate trăi fără standup comedy.”

”Eu va inteleg ca veniturile nu mai sunt aceleasi. Nici ale mele nu mai sunt. Va inteleg ca va e dor de public. Va inteleg ca vreti din nou o viata normala.” – Lucian Mîndruță

”Asta nu e decat un semn ca si oamenii inteligenti si talentati pot fi, cateodata, convinsi de multime sa se poarte irational. Ne vom intoarce in teatru si in cinema, dragi artisti, cand ne vom simti in siguranta acolo. Si asta n-o va face dragostea pentru voi. O poate face doar un tratament sau un vaccin. Cu masca sau fara, va trebui sa le asteptati, asa cum facem cu totii. Va garantez ca sunt primul la casa de bilete, a doua zi dupa injectie,” a concluzionat jurnalistul.

