Luis Suarez dezvăluie cum a plecat de la Barcelona. „Am plâns pentru modul în care m-au înlăturat”

În această vară, cel mai important eveniment petrecut la Barcelona a fost despărţirea de atacantul uruguayan Luis Suarez, un jucător care a avut o contribuţie deosebită la toate trofeele câştigate de catalani în cei şase ani petrecuţi pe Nou Camp.

În vârstă de 33 de ani, Luis Suarez, supranumit „El Pistolero” pentru gestul său specific de a se bucura după înscrierea unui gol, a fost al doilea jucător blaugrana ca şi eficacitate după Lionel Messi. Cei doi au o relaţie excelentă, fiind foarte buni prieteni şi dezvoltând împreună inclusiv o serie de afaceri.

În teren, simbioza dintre Messi şi Suarez a adus cele mai multe goluri în contul echipei blaugrana. Messi a ştiut cel mai bine cum să valorifice calităţile de puncheur ale uruguayanului, dar şi acesta, la rândul său, i-a oferit multe baloane utile argentinianului.

Şi Messi a luat atitudine în public pentru modul în care a fost tratat Suarez

Şi cu toate acestea, conducerea Barcelonei, de acord cu noul antrenor, olandezul Ronald Koeman, a decis că a venit momentul să renunţe la Suarez şi să caute o altă soluţie în atac, unde deja foarte tânărul Ansu Fati demonstrează că va fi curând un mare atacant.

Messi nu şi-a ascuns dezamăgirea şi iritarea pentru faptul că Barca s-a descotorosit atât de uşor de un om care a ajutat-o mult şi a spus aceste lucruri în public. Aflat acum în cantonamentul naţionalei Uruguay, pentru primele meciuri din campania preliminară CM 2022, Suarez a decis să vorbească despre subiectul Barcelona.

Uruguayanul consideră că altfel putea avea loc despărţirea

“Suntem adulţi, dar după şase ani de Barcelona erau alte modalităţi pentru club pentru a-mi spune că trebuie să schimb aerul. Nu au fost corecte formele de aşa zisă comunicare pe care le-au ales faţă de mine şi pentru aceasta şi Messi s-a arătat foarte deranjat.

El ştie foarte bine cât am suferit în acel moment în care am fost anunţat că sunt liber să îmi caut echipă şi de aceea nu m-a surprins deloc susţinerea lui publică în cazul meu. Îl cunosc bine şi ştiu că şi el a fost foarte deranjat de modul ales pentru a mi se spune că trebuie să plec.”

Dat la o parte la antrenamentele catalanilor

Luis Suarez a explicat modul în care noul antrenor, foarte probabil în acord cu conducerea clubului, a procedat cu el. Tratamentul la care a fost supus a făcut ca până şi un jucător dur precum uruguayanul să nu îşi poată podidi lacrimile de tristeţe. “Au fost cu adevărat zile complicate până am ajuns la Atletico Madrid. Am plâns pentru ce am văzut că îmi fac. Repet, nu faptul că am plecat m-a rănit, pentru că trebuie să acceptăm că orice ciclu se şi închide într-o zi, ci felul în care mi-au arătat că nu mai exist pentru ei.

Cum este să te duci la antrenament şi să ţi se spună să stai deoparte, cum e să se facă obişnuitul amical între noi şi să priveşti de pe margine pentru că ţi se spune că tu nu ai voie să te bagi la joc. Eh, toate acestea m-au făcut efectiv să plâng, pentru că nu consider că meritam aceste umilinţe”, a încheiat Suarez.



