Lupescu, detalii despre discuția cu conducerea lui Dinamo. Ce a vorbit cu Eugen Voicu

Andrei Nicolescu a discutat despre faptul că Ionuț Lupescu ar putea veni la Dinamo. Administratorul special al clubului susține că unul dintre conducătorii clubului a discutat cu fostul mare fotbalist al formației din Ștefan cel Mare.

Ionuț Lupescu infirmă declarațiile făcute de Andrei Nicolescu

Ionuț Lupescu a recunoscut discuția cu conducerea dinamovistă, dar spune că nu s-a negociat sosirea sa la club: “Am avut o simplă discuție, de scurtă durată, despre Dinamo, printre altele. O discuție amicală. Nicio negociere! Nimic important”, anunță .

Ce a spus Nicolescu despre venirea lui Lupescu

. Administratorul special a dat de înțeles că negocierile nu se află în fază avansată. Fostul mare internațional a rămas un apropiat al clubului “alb-roșu” și a spus lucrurilor pe nume despre ceea ce se întâmplă la formația din Ștefan cel Mare.

“În ceea ce-l privește pe Ionuț Lupescu, vorbim despre o discuție principială pe care Eugen Voicu a avut-o cu el. Vom vedea ce putem face în zona aceasta. A fost o discuție de o oră într-o zonă de viziune. Sunt discuții, dar nu pot să vă dau detalii exacte.

Nu există animozități între mine și Lupescu. Am fost foarte deschis față de el întotdeauna, am discutat sincer cu el de fiecare dată. De aici și până la decizii clare sunt niște pași de urmat. Nu știu când vom lua o decizie, nu pot să văd în viitor”, a spus Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

Conducerea lui Dinamo, decizie în privința lui Ovidiu Burcă după 0-1 cu Oțelul

Dinamo a pierdut cu Oțelul Galați, scor 0-1 în etapa a 11-a din SuperLiga. “Câinii” au ajuns la patru înfrângeri consecutive în campionat, fără gol marcat. Presiunea este din ce în ce mai mare pe umerii jucătorilor și a lui Ovidiu Burcă. Însă, Andrei Nicolescu a anunțat că o analiză strictă a situației sportive ar urma să aibă loc abia la finalul anului.

“Avem încredere 100% în Ovidiu. Dacă vom face o analiză foarte atentă, o vom face la sfârșitul acestui an. Și eu, și toată lumea, trebuie să lăsăm capul în pământ, să vorbim mai puțin și să facem mai mult”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Dan Capatos a răbufnit după Oțelul – Dinamo 1-0

“M-au înjurat mulți ‘câini’ de-ai mei în momentul în care am postat, în mod repetat ce-i drept, că noii acționari ai noștri sunt doar niște păcălici colantați în oameni potenți financiar. Am spus încă de atunci că, dacă îi iei la bani mărunți și îi scuturi puțin, fix asta le pică din buzunare: bani mărunți.

Am ieșit din proiectul DDB din motivele cunoscute, pentru că s-a făcut mare tam tam în presă atunci (și iar am fost înjurat), deși eram acționarul cu numărul 47 elite. Practic, am fost acolo din prima săptămână, am tras semnalul de alarmă și acum în privința păcălicilor.

Și iar am fost înjurat. Cu toate acestea, cred cu tărie în presiunea pe care fanii o pot pune la un moment dat pe echipa managerială și, mai ales în cazul nostru, cred că suporterii încă mai pot face minuni.

Ceva trebuie schimbat rapid, iar asta trebuie să implice un sacrificiu. Este doar o părere personală, în miez de noapte, a unui simplu ‘câine până la moarte’”, a contului de Instagram, “ ”.